«Они нашли слабое место»: мы не успеваем перезаряжать «Пэтриоты» под огнём РФ – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
03.07.2026 17:56
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На качестве работы украинской ПВО негативно сказывается не только дефицит антибаллистических ракет, но и нехватка самих комплексов «Пэтриот», поскольку они слишком долго перезаряжаются в условиях атаки в реальном времени.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На качестве работы украинской ПВО негативно сказывается не только дефицит антибаллистических ракет, но и...

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«Они нашли слабое место. И мы же видим, как они тактически применяют – сначала идут «Шахеды», в том числе реактивные, они пытаются разрядить наше ПВО. Потом уже идут крылатые ракеты вперемешку с баллистическими для того, чтобы нагрузить нашу ПВО, которая будет вынуждена делать выбор между разными целями.

Для того, чтобы полностью закрыть такой город, как Киев, нужно иметь не только определённое количество ракет. Потому что есть специфика – каждый комплекс должен брать какое-то время на перезарядку ракет, это не делается прям быстро, когда идёт непосредственно атака», – сказал Костенко.

«Нужно масштабировать сами комплексы «Пэтриот». Мы знаем, что у нас немного этих комплексов, они расставлены по всей стране, конечно, некоторое количество их стоит под Киевом.

Противник это понимает и пытается делать масштабные атаки, чтобы пройти это заграждение из ПВО», – добавил укро-депутат.

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English version :: Читать на английском «Они нашли слабое место»: мы не успеваем перезаряжать «Пэтриоты» под огнём РФ – полковник СБУ

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