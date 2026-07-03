Штурмовики Сырского начали брать в плен украинские бригады

Игорь Шкапа.  
03.07.2026 17:27
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Главком Александр Сырский сделал ставку на откровенный криминалитет в войсках, которому позволено хватать и кидать в атаку любые попавшиеся на глаза части ВСУ.

О этом в эфире видеоканала «Альфа» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР капитан артразведки Евгений Бекреенев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главком Александр Сырский сделал ставку на откровенный криминалитет в войсках, которому позволено хватать и...

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Офицер говорит, что де-факто командовать так называемыми «штурмовыми полками Сырского», известными издевательствами над солдатами, стал командир 225-го полка Олег Ширяев.

«Он имеет полномочия от главкома брать в плен бригады, которые находятся на направлении, куда он вводит свои батальоны. То есть реально берут, как в плен. И офицеров. Не знаю, как это официально излагается, но я совершенно точно знаю, что даже командиры корпусов не могут ему перечить на тех направлениях, где этот господин наделен полномочиями главкома вести боевые действия», – сказал Бекренев.

Он подчеркивает, что Ширяев выходец из «абсолютно бандитской среды».

«И меня некоторое время удивляло, что господин Сырский, будучи, что называется «белой костью», выпускником одного из самых элитных военных училищ Советского Союза, а у него в подручных оказались такие темные личности – и тот же Манько, и тот же Ширяев», – резюмировал Бекренев.

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