Штурмовики Сырского начали брать в плен украинские бригады

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Главком Александр Сырский сделал ставку на откровенный криминалитет в войсках, которому позволено хватать и кидать в атаку любые попавшиеся на глаза части ВСУ.

О этом в эфире видеоканала «Альфа» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР капитан артразведки Евгений Бекреенев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Офицер говорит, что де-факто командовать так называемыми «штурмовыми полками Сырского», известными издевательствами над солдатами, стал командир 225-го полка Олег Ширяев.

«Он имеет полномочия от главкома брать в плен бригады, которые находятся на направлении, куда он вводит свои батальоны. То есть реально берут, как в плен. И офицеров. Не знаю, как это официально излагается, но я совершенно точно знаю, что даже командиры корпусов не могут ему перечить на тех направлениях, где этот господин наделен полномочиями главкома вести боевые действия», – сказал Бекренев.

Он подчеркивает, что Ширяев выходец из «абсолютно бандитской среды».