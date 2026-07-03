Штурмовики Сырского начали брать в плен украинские бригады
Главком Александр Сырский сделал ставку на откровенный криминалитет в войсках, которому позволено хватать и кидать в атаку любые попавшиеся на глаза части ВСУ.
О этом в эфире видеоканала «Альфа» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР капитан артразведки Евгений Бекреенев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Офицер говорит, что де-факто командовать так называемыми «штурмовыми полками Сырского», известными издевательствами над солдатами, стал командир 225-го полка Олег Ширяев.
«Он имеет полномочия от главкома брать в плен бригады, которые находятся на направлении, куда он вводит свои батальоны. То есть реально берут, как в плен. И офицеров. Не знаю, как это официально излагается, но я совершенно точно знаю, что даже командиры корпусов не могут ему перечить на тех направлениях, где этот господин наделен полномочиями главкома вести боевые действия», – сказал Бекренев.
Он подчеркивает, что Ширяев выходец из «абсолютно бандитской среды».
«И меня некоторое время удивляло, что господин Сырский, будучи, что называется «белой костью», выпускником одного из самых элитных военных училищ Советского Союза, а у него в подручных оказались такие темные личности – и тот же Манько, и тот же Ширяев», – резюмировал Бекренев.
English version :: Читать на английском Штурмовики Сырского начали брать в плен украинские бригады
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: