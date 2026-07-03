Комбриг ВСУ выступил в защиту садистов Сырского

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Командир скандального полка ВСУ «Скала», где вскрылись многочисленные факты издевательств и убийств новобранцев, не должен нести за это ответственности.

Об этом в эфире видеоблога «Сейчас» заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на на вопрос о ситуации в «Скале», он начал говорить, что не стоит идеализировать всех военных, заметив, что с разный контингент требует разных методов работы. Впрочем, он тут же поспешил добавить, мол, издевательства, унижения личного состава недопустимы.

«По моему убеждению, вы увидите, что расследование закончится ничем по одной просто причине: если и были злоупотребления, то это точно не касается командира полка «Скала». Могла произойти на определенном уровне исполнителей и по вертикали могли не доложить», – оправдывает командование Федоренко.

Далее он перешел к роли главкома ВСУ, по имени которого эти подразделения получили название «полки Сырского».

«Кто-то может подумать, что Сырский лично знал или командир «Скалы», что кого-то из военных потенциально могли ущемлять в учебном центре?», – оправдывает главкома комбриг.

По его словам, командир полка [Юрий Гаркавый, временно отстранённый от командования] «лично никого не пытал».

«Я против того, чтобы его отстранили. Он толковый офицер. И это проблема, что любое публичное высказывание, поддержанное в информационном пространстве, приводит к отстранению командира. Он воевать должен, а не думать, как искать адвокатов, отбиваться», – заявил Федоренко.

Посадить в тюрьму он предлагает тех, кто непосредственно пытал новобранцев, добавив, «если их вина будет доказана».