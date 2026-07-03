США не поспевают за производством российской баллистики – киевский авиаэксперт

Игорь Шкапа.  
03.07.2026 17:33
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США выпускают за год меньше противоракет, способных сбивать российские «Искандеры», чем РФ успевает производить этот вид вооружений.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский авиаэксперт Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США выпускают за год меньше противоракет, способных сбивать российские «Искандеры», чем РФ успевает производить...

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«Искандер» – это основное орудие, которое используется против нас. Понятно, что используется и другое, но наибольший урон мы получаем именно от «Искандеров-М». Крылатые ракеты мы почти все сбиваем, 90 или 95%. И это не потому, что там ракеты плохие. Там хорошие ракеты. Х-101 очень прекрасная ракета, но мы научились их сбивать. А вот на «Искандер-М» распространяется монополия США – на уничтожение этих ракет», – утверждает укро-эксперт.

По его словам, в месяц русские используют против Украины до 70-ти «Искандеров».

«Если взять 12 месяцев, то даже не будет полного цикла производства заводов Lockheed Martin и Raytheon. В прошлом месяце они сделали 620, а здесь нужно 740. В этом месяце собираются сделать 750. Но кроме Украины есть еще Тайвань, та же Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль, Европа в конце концов и много других стран, которые нуждаются именно в ракетах PAC-3», – печалится Криволап.

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