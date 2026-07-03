Комбриг ВСУ угрожает: «Даже не мечтайте, что после войны получится откосить от армии»

Игорь Шкапа.  
03.07.2026 17:48
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Ждущим окончания войны украинским мужчинам не стоит надеяться, что им не придется уже идти в армию.

Об этом в эфире видеоблога «Сейчас» заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ждущим окончания войны украинским мужчинам не стоит надеяться, что им не придется уже идти...

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Он рассказал, что его подразделение предлагает реабилитацию алкоголикам и наркоманам.

«Значительному количеству мы говорим: «Есть разные инструменты, можем реабилитировать на протяжении месяца-полутора, но надо иметь силу воли завязать с этими пороками». В результате некоторых мы вытягиваем из лап зеленого змия, а некоторых невозможно вытянуть. Но тогда мы честно говорим: «Извини, у нас нет времени на спецконтингент. Будете проходит службу там, где с этими людьми умеют работать. Это ваш внутренний выбор. В остальных случаях вы гарантированно будет проходить службу на должности, на которую избрались», – описывает ситуацию укро-комбриг.

Здесь мы видим явный шантаж мобилизованных отправкой в такие подразделения, как скандальный полк «Скала», где бомжей и наркоманов фактически держат в тюрьме и регулярно избивают, зачастую до смерти.

Затронул ВСУшник и тему гражданских, которые так и не пошли в армию и ждут окончания войны в надежде, что эта участь их минет, поскольку в армии начнется демобилизация.

«Я здесь прерву ваши мысли и скажу следующее: когда закончатся боевые действия, во-первых, войска никто не будет распускать в полной мере. Сначала будут демобилизованы те, у которых есть ограничения по здоровью, но им на смену нужно в строй поставить тех, кто еще не исполнил свой воинский долг. Поэтому вам придется в этот период времени потом все равно прийти в войска и все равно учиться, но уже в других условиях», – угрожает Федоренко.

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