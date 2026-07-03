Укро-балканист: «Вучич устоит и останется – у протеста нет своего Петера Мадьяра»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После отставки президента Сербии Александра Вучича, действующая власть, скорее всего, проведёт перед выборами ротацию и сохранит статус-кво, если у оппозиции не появится своего харизматичного лидера, как это произошло в Венгрии.

Об этом на канале «Lviv media» завил украинский журналист на Балканах Евгений Степаненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Вучич может вернуться в кресло премьера, и вероятно, что на пост президента они выдвинут полностью лояльного преемника, подозреваю, что это будет действующий спикер парламента Ана Брнабич, она остаётся одной из ключевых доверенных фигур в команде Вучича. Вучич идёт в отставку, глава парламента становится врио до момента выборов, дальше может просто произойти де-факто ротация, и на этом точка, и Вучич удержит власть… Протестующие не считают, что подача Вучича в отставку – это какая-то «перемога», потому что система де-факто остаётся прежней, и сам Вучич меняет кабинеты – и не собирается изменить в целом систему… Протесты могут усилиться, но единственная причина, почему они сейчас такие не очень эффективные, в отличие от Венгрии, где протесты, в том числе, изменили ход и позволили переизбрать многолетнего Орбана, потому что в Сербии нет Петера Мадьяра, нет такого явного очевидного лидера», – рассуждал Степаненко.