Укро-балканист: «Вучич устоит и останется – у протеста нет своего Петера Мадьяра»

Тарас Стрельцов.  
03.07.2026 18:16
  (Мск) , Львов
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Балканы, Беспорядки, Выборы, Дзен, Майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Сербия


После отставки президента Сербии Александра Вучича, действующая власть, скорее всего, проведёт перед выборами ротацию и сохранит статус-кво, если у оппозиции не появится своего харизматичного лидера, как это произошло в Венгрии.

Об этом на канале «Lviv media» завил украинский журналист на Балканах Евгений Степаненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После отставки президента Сербии Александра Вучича, действующая власть, скорее всего, проведёт перед выборами ротацию...

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«Вучич может вернуться в кресло премьера, и вероятно, что на пост президента они выдвинут полностью лояльного преемника, подозреваю, что это будет действующий спикер парламента Ана Брнабич, она остаётся одной из ключевых доверенных фигур в команде Вучича.

Вучич идёт в отставку, глава парламента становится врио до момента выборов, дальше может просто произойти де-факто ротация, и на этом точка, и Вучич удержит власть

Протестующие не считают, что подача Вучича в отставку – это какая-то «перемога», потому что система де-факто остаётся прежней, и сам Вучич меняет кабинеты – и не собирается изменить в целом систему…

Протесты могут усилиться, но единственная причина, почему они сейчас такие не очень эффективные, в отличие от Венгрии, где протесты, в том числе, изменили ход и позволили переизбрать многолетнего Орбана, потому что в Сербии нет Петера Мадьяра, нет такого явного очевидного лидера», – рассуждал Степаненко.

«Возможно усилится роль оппозиции и ультранационалистических движений, которые очень активно подогревает, в том числе, Россия, для того чтобы сбить вектор движения в Сербии с формально нейтрального в сторону активной поддержки пророссийского курса.

Если не появится какой-то Петер Мадьяр за это короткое время, то, вероятно, шансов мало.

Наивероятнейшее развитие событий, что Вучич получит немного такой парламент, с которым надо будет считаться, появится оппозиция, которая сможет оказывать больше давления на власть, и тогда, может, курс в Сербии станет более проевропейский, чем сейчас», – предположил укро-журналист.

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