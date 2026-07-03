Полковник СБУ: ВСУшники в Константиновке не согласны с командованием – «держаться до конца лета»

Настроения остатков гарнизона ВСУ в Константиновке не производят впечатления готовности держать оборону до осени.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал слова командующего ОК «Восток» Виктора Николюка, который заявил, что при том обеспечении, которое есть на данное время, ВСУшники в Константиновке могут продержаться до конца лета.

«Да, Константиновка сейчас – одно из самых тяжёлых направлений. И мне это прогнозировать в данный момент из Киева, где проходит заседание Верховной рады, очень тяжело. Думаю, здесь нужно лучше слушать тех военных, которые находятся непосредственно там.

То, что стратегически выглядит – ситуация там плохая. Удержат ли до конца лета, глядя на карту, сказать тяжело, общаясь с военными – так не выглядит. Они иногда пессимистически настроены», – ответил Костенко.