Полковник СБУ: ВСУшники в Константиновке не согласны с командованием – «держаться до конца лета»

Вадим Москаленко.  
03.07.2026 18:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Настроения остатков гарнизона ВСУ в Константиновке не производят впечатления готовности держать оборону до осени.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Настроения остатков гарнизона ВСУ в Константиновке не производят впечатления готовности держать оборону до осени....

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Он прокомментировал слова командующего ОК «Восток» Виктора Николюка, который заявил, что при том обеспечении, которое есть на данное время, ВСУшники в Константиновке могут продержаться до конца лета.

«Да, Константиновка сейчас – одно из самых тяжёлых направлений. И мне это прогнозировать в данный момент из Киева, где проходит заседание Верховной рады, очень тяжело. Думаю, здесь нужно лучше слушать тех военных, которые находятся непосредственно там.

То, что стратегически выглядит – ситуация там плохая. Удержат ли до конца лета, глядя на карту, сказать тяжело, общаясь с военными – так не выглядит. Они иногда пессимистически настроены», – ответил Костенко.

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English version :: Читать на английском Полковник СБУ: ВСУшники в Константиновке не согласны с командованием – «держаться до конца лета»

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