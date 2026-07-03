«Европейцы просятся за стол переговоров, чтобы тут же съесть Россию» – британский профессор

Елена Острякова.  
03.07.2026 17:39
  (Мск) , Москва
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Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Украина


Великобритания, Германия и Франция готовятся к переговорам с Москвой, потому что им «страшно» оставлять Украину наедине с Россией, а Россию – наедине с США.

Об этом профессор российской политики в Университете Лондона Сэм Грин заявил в интервью иноагенту Алексею Венедиктову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Великобритания, Германия и Франция готовятся к переговорам с Москвой, потому что им «страшно» оставлять...

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«Когда Россия придет к выводу, что надо договориться и прекратить огонь, вопрос, с кем они будут говорить. Оставлять украинцев наедине с Россией немножко страшно. Если безопасность Украины в интересах Европы, то они хотят участвовать в этом процессе.

Если звонить будут из Кремля в Вашингтон, это тоже страшно. Мы уже видели, чем это может обернуться для Европы. Поэтому нужно создать стол, к которому смогут прийти россияне в тот момент, когда будет, о чем поговорить», – сказал Грин.

Он призывает вечно скандалящих между собой членов ЕС объединиться, чтобы «скушать интересы России».

«Им самим нужно договориться, что мы хотим есть за этим столом. Мы хотим, чтобы за этим столом кушали нас или Украину – или какие-то российские интересы кушали… Это война, все мечтают кушать не свое блюдо, а чужое», – рассуждал Грин.

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English version :: Читать на английском «Европейцы просятся за стол переговоров, чтобы тут же съесть Россию» – британский профессор

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