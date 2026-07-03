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Великобритания, Германия и Франция готовятся к переговорам с Москвой, потому что им «страшно» оставлять Украину наедине с Россией, а Россию – наедине с США.

Об этом профессор российской политики в Университете Лондона Сэм Грин заявил в интервью иноагенту Алексею Венедиктову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Россия придет к выводу, что надо договориться и прекратить огонь, вопрос, с кем они будут говорить. Оставлять украинцев наедине с Россией немножко страшно. Если безопасность Украины в интересах Европы, то они хотят участвовать в этом процессе. Если звонить будут из Кремля в Вашингтон, это тоже страшно. Мы уже видели, чем это может обернуться для Европы. Поэтому нужно создать стол, к которому смогут прийти россияне в тот момент, когда будет, о чем поговорить», – сказал Грин.

Он призывает вечно скандалящих между собой членов ЕС объединиться, чтобы «скушать интересы России».