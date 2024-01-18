Депутат Нилов требует начать методичный отстрел диверсантов и поджигателей

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Россия должна организовать вооружённую охрану складов и стратегических объектов – и начать отстреливать всяких диверсантов.

Об этом в ходе пленарного заседания Государственной думы заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предлагаю вспомнить, как была организована оборона, в том числе, в наших городах [во времена Великой Отечественной войны]. Уже в июле были созданы десятки полков добровольной противовоздушной и противопожарной обороны. Это делала молодёжь, это делал Комсомол. Сотни тысяч добровольцев дежурили на стратегических предприятиях, оборонных, на складах, на домах, и в зародыше ликвидировали пожары», – сказал Нилов.

Он потребовал не просто вернуть старую практику, но и дать охранникам право на отстрел диверсантов и поджигателей.

«А сегодня нет чего-то похожего? Эти пожары, которые каждый день сотрясают страну – уверен, что во многом это дело рук диверсантов и поджигателей. Поэтому я призываю создавать такие отряды. Я уже не говорю про ВОХР – на каждом стратегическом объекте, на каждом складе, должна быть вооружённая охрана. И стрелять на поражение диверсантов и поджигателей. Почему мы так долго запрягаем этот должный ответ нашим врагам?», – добавил депутат.