27.09.2019, Львов, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, США, Украина
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Депутат Рады: Американский провал Зеленского организовал Кремль

За разразившимся политическим скандалом вокруг рассекреченных переговоров президентов США и Украины, который может лишить Киев основных союзников в ЕС, явно прослеживается «игра России».

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем эта история в США закончится, никто не знает, она ударит как по Трампу, так и по Байдену…, этот политический скандал будет только разгораться.

То, что Украина стала в центре этого скандала, крайне неприятно, и уже сейчас то, что ухудшаются наши отношения с европейскими партнёрами, я считаю, это очень плохо, так как Россия играет всюду.

Россия играет с Трампом, Россия играет с Польшей и Венгрией, и Россия играет с Францией и Германией, мы это видим. Меркель, действительно, очень нас поддерживала.

Когда я возглавлял комитет ассоциации Украины и ЕС, то мы вели переговоры об этой помощи – миллиард семьсот тысяч, которые были за последние годы выделены, и это огромные деньги», – заявил нардеп.

«Сейчас мы в ЕС фактически имеем своего врага, можем его получить. Нам тогда останется быть союзниками с Венгрией и Польшей, с теми странами, которые в союзе с американцами против Франции и Германии.

Мы теряем их как союзников, это означает, что мы теряем их как союзников в нормандской четвёрке.

Поэтому для нас это может иметь громадные последствия, и я вижу тут игру России: и в Трампе, и в подталкивании Трампа и Зеленского к этому общему разговору, и в абсолютной непрактичности и неопытности Зеленского, и в том, что происходит у наших ближайших соседей», – добавил порохобот.

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