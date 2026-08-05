Депутат Рады: Новый глава СВР Украины Умеров – личный почтальон Зеленского, украинский аналог Уиткоффа

Новый глава СВР Украины Рустем Умеров, побывавший до этого на посту министра обороны и секретаря Совбеза, удобен для [диктатора] Владимира Зеленского.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик говорит, что Умеров никогда не имел отношения к тем ведомствам, которые возглавлял, а лишь выполнял «личные поручения президента».

«Если война затянется, я не исключаю, что это не последнее его назначение, но он не будет иметь никакого отношения к тем ведомствам, которые он

якобы возглавляет. На самом деле, Рустем Умеров работает неким украинским Уиткоффом. Уиткофф, напомню, занимается всем на свете, не занимая никакой официальной должности. Почему бы президенту Зеленскому не ввести такую должность, как специальный посланник президента Зеленского?

Тогда бы Рустем Энверович занимался тем, чем он занимается – ездил по праздникам, выполнял личные поручения президента. И тогда было бы немного проще тем органам, которые вынуждены списываться с господином Умеровым, который является официальным главой того или иного ведомства, но ведомство или министерство, или любой орган живет отдельно от него», – иронически заметил Рахманин.