Депутат Рады: Украинский кинематограф деградировал и целенаправленно уничтожается

15.02.2022  20:30 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Кризис, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Из-за преступных действий Минкульта и соответствующих органов власти на Украине за тридцать лет «независимости» так и не появилось ни одного достойного фильма.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Николай Скорик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за преступных действий Минкульта и соответствующих органов власти на Украине за тридцать лет «независимости»...

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«Что вы можете назвать жемчужиной украинского кинематографа, начиная с 1991 года? Чтобы сравнить, скажем, с фильмами «В бой идут одни старики» или «Тени забытых предков», которые действительно были жемчужинами?

Когда нам говорят, что хорошее кино не может быть кассовым – назовите мне хотя бы один кассовый украиноязычный фильм, начиная с 1991 года», – сказал он.

Николай Скорик подчеркнул, что Министерство культуры и соответствующие органы целенаправленно уничтожают украинский кинематограф.

«Я думаю, мы должны выслушать то, как тратятся средства на наш кинематограф, почему у нас не появляются действительно талантливые фильмы. Вопрос абсолютно не в языке, когда-то наши песни «Червона рута», «Ой, смереко, розкажи мені, смереко» пел весь Советский Союз, и сейчас поёт.

И дело не в языке, а в том, что талантливых режиссёров не финансирует государство. Они есть, но то, что делает Министерство культуры и органы, финансирующие кинематограф – это против украинского языка, культур и кинематографа.

Это продолжение уничтожения киностудии Довженко, продолжение уничтожения Одесской киностудии. Это продолжение стагнации под лозунгами – что мы якобы что-то поддерживаем», – резюмировал депутат.

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