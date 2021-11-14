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14.11.2021 12:59
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, ЕС, миграция, Украина
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Депутат Рады «успокоил» население: мигранты замёрзнут и сбегут из Украины

Новости УкраиныШум вокруг кризиса на белорусско-польской границе выгоден киевским властям по трём пунктам: отвлечь внимание...

Шум вокруг кризиса на белорусско-польской границе выгоден киевским властям по трём пунктам: отвлечь внимание украинцев от катастрофической ситуации в стране, «распилить» выделенные на укрепление границы деньги, и вместе с коллективным Западом сохранять повод для продолжения антироссийской истерии.

Об этом в эфире канала «Ukrlive» заявил экс-заместитель начальника управления СБУ в Кировоградской области, депутат Верховной рады Анатолий Бурмич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда пришёл господин Монастырский в кресло министра (МВД – ред.), что он заявил в первые дни? Что надо пересмотреть бюджет и выделить на укрепление границы 17 млрд. Слава Богу, на его радость погранвойска находятся в его подчинении. Поэтому, если будет принято такое решение, то эти 17 млрд. поступят на укрепление границы. А какие границы мы будем укреплять?

Понятно, что, когда господин Яценюк ставил сетки и рвы копал, чтобы не пустить танки, то сказали, что там воровство и так далее. А когда мы будем защищаться от беженцев из Белоруссии, то, может быть, и есть основания выделить эти 17 млрд. Вы представьте себе, как проконтролировать в погранзоне использование этих денег, и сколько там столбиков, какой проволоки, какие рвы в болотах пинских нарыты?» – риторически спросил Бурмич.

«То есть отвлечь внимание, второе, украсть и обосновать для того, чтобы выделить деньги, для того чтобы потом украсть, и третье, конечно же мы будем кричать в сторону тех, в сторону кого кричат американцы и Европа, которая создала нам прекрасную жизнь», – объяснил бывший СБУшник.

По его словам, опасаться того, что беженцы вдруг повернутся в сторону Украины, нет никакого повода.

«Да они боятся этой Украины, эти беженцы! Я уверен те, которых разместили за деньги и по указке американцев, они отсюда будут убегать. Почему? Потому что они замёрзнут, у них же нет ни домов, ничего. Тут украинцы бедные замерзать сейчас начнут, голодать. Нам ещё беженцев. Куда? В палатках, так пускай приходят, они убегут отсюда, не знаю куда. Их цель попасть в сытую Европу, в Германию, в Австрию», – добавил депутат.

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