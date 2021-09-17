Депутат Тамбовцев: «Россия фактически признала ЛДНР»

17.09.2021 14:22 (Мск), Белград, Алексей Топоров

С какими надеждами граждане ЛНР идут на российские выборы? Означает ли голосование жителей контролируемой ЛДНР одной трети Донбасса на выборах в Госдуму, что обитатели оккупированных Украиной двух третей окончательно потеряны для Луганска и Донецка? Готовы ли политики Луганска идти в российскую большую политику?

Об этом и о многом другом «ПолитНавигатору» рассказала депутат Народного Совета Луганской Народной Республики, участник Русской Весны Андрей Тамбовцев.

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Досье:

Андрей Тамбовцев – родился в 1986 году в Луганске.

Окончил Восточноукраинский национальный университет (ныне Луганский государственный университет имени Владимира Даля) по направлению «Электротехнические системы электропотребления». В 2019 году окончил магистратуру по направлению «Госуправление».

Начинал трудовую деятельность как электрик.

При Украине был активистом пророссийской партии «Союз левых сил» политика Василия Волги.

До 2014 года участвовал в ряде интеграционных инициатив, таких как Первый межгосударственный молодёжный российско-украинский форум «Молодёжь без границ», группа «Донбасс за Евразийский Союз», «Евразийский народный фронт».

Принимал активное участие в событиях Русской Весны в Луганске.

В 2015 году стал директором Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Республиканский центр физического здоровья населения «Спорт для всех».

Депутат Третьего созыва Народного совета ЛНР от движения «Мир Луганщине», член Комитета по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности, государственного строительства, инновационной и регуляторной политики, местного самоуправления.

Очень интересно узнать, сколько людей в Луганской Народной Республике готов принять участие в предстоящих российских выборах?

– Я думаю, что цифра будет хорошая, но пока такие данные предоставить не могу, потому что многие люди уже получившие гражданство и паспорт России оформляли СНИЛС не через инфоцентры «Мира Луганщины», а своим ходом приезжали в приграничные российские районы и там оформлялись. И точно также они оформлялись на российском портале Госуслуг, там же подавали заявки на участие в выборах, поэтому пока конкретно цифры я не назову, но могу с уверенностью сказать, что многие граждане ЛНР (не знаю, как в ДНР, но, думаю, там аналогичная ситуация) готовы принять участие в выборах, поэтому прогнозирую большой процент. Невооруженным глазом видно, что у жителей республики есть большая заинтересованность в этом, для нас это очень большое событие, которое мы можем поставить в один ряд с референдумом 2014 года.

Но нужно, конечно, уточнить, что возможность проголосовать имеют только те граждане республики, которые до 13 сентября успели подать заявки на участие в выборах, и которые, конечно же, уже получили паспорта на руки. А те, кто сейчас находятся в процессе получения паспорта, к сожалению, принять участие в выборах не смогут. Но в этом ничего страшного, я думаю, что большинство из тех, кто имеют российский паспорт, смогут принять участие в выборах, и проголосуют, если не приедут на территорию России, то сделают это дистанционно.

Ты сказал о том, что жители ЛНР относятся к участию в выборах, как к чему-то знаковому и судьбоносному. А в чем, собственно, заключается эта знаковость и судьбоносность?

– Начнем с того, что Донбасс заплатил немалую цену за возможность свободно жить на родной земле и говорить на родном языке. Семь лет мы стремились к тому, чтобы быть полноправными гражданами России, за что в 2014 – 2015-ом, да и сейчас гибли и продолжают погибать люди. Поэтому мы не имеем права их память предать, и теперь уже как граждане России мы обязаны определять политический облик России, политику страны, сделать выбор в пользу той политической силы, которая будет отстаивать наши интересы. И не допустить попыток Запада навязать свою тенденцию, революцию, участие в выборах станет своего рода прививкой для нас от этого.

Разговаривая с людьми, я вижу, что они уже считают себя полноправными гражданами России, и выборы – лишнее тому подтверждение. Можно сказать, что ради нас Россия и санкционно потерпела очень много, и еще неизвестно, как отреагирует на наше участие в выборах Запад, потому как уже есть попытки наших «партнеров», как это принято говорить дипломатическим языком, не признать эти выборы в целом. И одним из их тезисов у них будет, и мы это прекрасно понимаем, то, что в российских выборах участвуют жители Донбасса.

Люди воспринимают предоставленную возможность, как отношение к ним, как к полноценным гражданам России. Значит, нас признают, значит, мы одно пространство, один Русский Мир. И состоявшиеся граждане. И, по сути, это признание республики. Посыл такой: мы – граждане России, мы имеем право участвовать в выборах, а, значит, имеем право определять свою судьбу. Для нашего трудолюбивого края, для людей Донбасса это очень важно.

Наверняка у жителей Луганской Народной Республики есть какие-то конкретные ожидания от этих выборов, ощущения что до выборов было так, а после выборов будет совсем по-другому….

– Для нас самая главная цель в первую очередь – это мир. На нашей земле. К сожалению, украинская сторона не хочет мира, или не может, или надеется на что-то. Они не могут понять, что Крым ушел, и, скорее всего, уже ушел Донбасс. Навсегда. Для нас мир – на первом месте. Это безопасность. Здесь теперь живут граждане России, это совсем другая ситуация, чем в 2014 году. И мы чувствуем эту поддержку. Если же наши «украинские партнеры» надумают совершить блицкриг, я думаю, это будет конец Украины, и как государства, и как страны. И такой страны больше не будет. Это первое, чего мы ждем.

Второе – это благосостояние, не секрет ни для кого, что все наши предприятия завязаны на Россию. Жители Донбасса ждут развития, запуска производства, экономического восстановления региона. Ментально – мы единый народ, мы так считаем, поэтому идут интеграционные процесс – в образовании, здравоохранении, и еще много-много чего.

Тем более, что жители Луганской Народной Республики – это люди с высоким чувством долга, поэтому к участию в избирательном процессе они отнесутся серьезно. Для этого, повторюсь, работают инфоцентры, будет организован подвоз людей старшего возраста, у которых нет технической возможности добраться до избирательных участков, поэтому, надеюсь, у них получится поучаствовать, на территории уже Российской Федерации.

Кстати, в России у многих возник такой справедливый вопрос, граничащий с недоумением: в дни выборов ЦИК РФ планирует открыть избирательные участки по всей Украине, включая Львов, при этом в республиках Донбасса не будет ни одного участка. Как ты считаешь, с чем это связано и нет ли в этом подходе некоей непонятной дискриминации?

– Я думаю, что тут никакой дискриминации нет, Россия сделала все, чтобы везде, включая территории республик, выборы могли пройти максимально комфортно. Чтобы граждане могли реализовать свое гражданское право, отдать свой голос. Буде ли оно происходить дистанционно или на участках…. Ну я не думаю, что это большая проблема, у нас в этом проблемы не видят. Это большой процесс, есть Минские соглашения, которые были подписаны, и мы, в отличие от Украины, их выполняем. И я думаю, что в этом проблемы нет, всему свое время, я думаю, что на следующих российских выборах у нас уже будут участки.

Ты не зря отметил, что большие надежды жители Донбасса связывают с восстановлением промышленности региона, которая пребывает сейчас в не самом лучшем состоянии. Известно, что с приходом нового российского инвестора появились надежды, что производство в ЛДНР обретет второе дыхание. Насколько они оправданы?

– Я думаю, что надежды эти вполне оправданы. Есть большой спрос на продукцию наших предприятий, вы видите, как в мире скачут цены на металл, прочие изделия, думаю, мы могли бы со своим потенциалом восполнить недостающие звенья в российской экономике. Например, у нас есть Лутугинский завод прокатных валков – очень специфическое предприятие, и его валки знамениты на весь мир. Рано или поздно все будет урегулировано, проблема лишь в том, что экономика у нас завязана на политике. Я думаю, будут приходить инвесторы, предприятия будут запускаться, потому что продукция Донбасса очень хорошая, знаменитая, востребованная, и, самое главное, конкурентоспособная и по качеству, и по цене. Реализация всех этих преимуществ – только вопрос времени.

Да, зашел инвестор на Алчевский меткомбинат у нас, на предприятиях ДНР рано или поздно все наладится, по крайней мере, производство потихоньку запускается, люди работают и получают зарплату. Это самое главное. Опять-таки, надо учитывать, что живем мы на военном положении. Многие заводы серьезно пострадали от войны, Россия технологически ушла от нас, наверное, лет на двадцать вперед, поэтому необходимо обновление оборудования, но самое главное, что сохранились специалисты, сохранились трудовые коллективы, все-таки поострить завод в чистом поле намного сложнее, в то время как у нас в Донбассе все есть – металлургия, горнодобывающая промышленность, машиностроение. Поэтому в будущее мы смотрим с оптимизмом. Наша продукция, я уверен, будет востребована. Если есть спрос, значит, будет предложение, это все, я уверен, дело времени.

Политические связи, экономические – тут надежды понятны. А как быть с транспортной инфраструктурой, которая в ЛНР представлена только совершающими рейсы в российские города и обратно частными извозчиками, эксплуатирующими автобусы? Есть ли перспективы восстановления железнодорожного сообщения с Россией?

– По ситуации в ДНР сказать ничего не могу, а в ЛНР она такова: проблемы не только в вагонах, которые нужно не просто модернизировать, а закупать новые, чтобы соответствовали российским стандартам. Проблема еще в самих железнодорожных путях, в узловых развязках, те пути, которые шли на Воронежскую область – они остались на подконтрольной Украине территории, получается теперь нам от Луганска нужно до России прокладывать новую жд-ветку. Потому, что на сегодняшний день у нас есть железнодорожное сообщение только между шахтами и заводами, но оно, простите, не выдерживает никакой критики.

В принципе, разговоры о восстановлении железнодорожного сообщения с Россией идут, и имеется большой запрос на это, но пока мы вынуждены обходиться автобусным сообщением. Тем более, что от Луганска до Ростова-на-Дону не настолько большое расстояние, и, в принципе, доступен аэропорт «Платов», большой ростовский транспортный хаб, есть станция Лихая неподалеку от нашей республики, есть станция Каменская, через которую большинство поездов проходит. Да, конечно, есть определенные неудобства, и хотелось бы, чтобы Луганский железнодорожный вокзал работал как раньше, думаю, все это впереди. Этот вопросы технические.

Если перейти от железнодорожных путей к автомобильным, то нужно признаться, что дороги ЛНР даже по сравнению с соседней ДНР выглядят несколько…. апокалиптично. При этом есть информация, что на оккупированных Украиной территориях Луганщины дорожное полотно ради пропагандистского эффекта успешно восстанавливают за счет европейских фондов. Планируется ли, безусловно, при помощи России, бюджет республики, уверен, не потянет этот вопрос, решать проблему с луганскими дорогами?

– Хочу заметить, что если сравнивать по части ремонта и строительства дорог этот год и предыдущий, то это как небо и земля. Очень много дорожного ремонта сделано как в самом Луганске, так и по республике. Особенно это касается тех трасс, которые мы называем дорогами жизни: это направления к КПП «Должанское», это направление к КПП «Изварино» – к пограничным пунктам с Россией. Там дороги отремонтированы, и где-то были заменены целые полосы.

Тут еще в чем вопрос: на территории нынешней ДНР в 2013 году был чемпионат Европы по футболу. И под это было выделено много средств и сил, в том числе под ремонт дорог – там клали новые, они у них и остались. У нас такой возможности не было, при Украине дороги здесь последний ремонтировались во времена первого президентства Кучмы. Плюс военные действия, в ходе которых было повреждено много транспортных развязок. В этом же году, думаю, все луганчане оценили труд и вклад, который был сделан в дорожное хозяйство республики и делается до сих пор.

Не могу не спросить о тех двух третях Донбасса, что по причине Минских соглашений, поделивших регион по-живому, уже восьмой год находятся под украинской оккупацией. Выборы в Госдуму России, в которых принимают участие жители одной трети региона, находящейся под контролем республик, означают ли, что Донецк и Луганск окончательно прощаются со своими территориями, находящимися под Украиной?

– Ни в коем случае. Опять же, как считать эти трети: территориально или по численности населения? Если первое, то, да, большая часть территорий находится на той стороне, а если второе – то большинство населения находится все-таки здесь, в крупных городских агломерациях. Люди там, да, нас конечно ждут. Это ясно, это видно, это понятно, у многих там родственники остались, поэтому общение происходит, они интересуются как у нас тут жизнь идет, и мне, конечно же, хотелось бы, чтобы республики были бы в границах областей.

У нас принят закон о государственной границе, мы от своих земель, конечно же, не отказываемся. Опять же, уверен, что это вопрос времени, когда мы воссоединимся. Но пока есть возможность пролить вместо одной капли крови тонну чернил, то лучше будет пролить тонну чернил. Надо понимать в какой мы ситуации, и если начнутся боевые действия, то там живут наши люди, наши родственники. Война – это дело сложное.

Сегодня республики Донбасса являются объектом российской политики, в том числе и выбирая политиков в Москве, которые так или иначе будут решать их судьбу. Но мы говорим, что участием в выборах уже делается первый шаг для участия в большой российской политике. На твой взгляд, как скоро жители из объекта российской политики смогут стать ее субъектом, то есть уже непосредственно принимать участие в самой политике: состоять в партиях, избираться, в том числе и в Государственную Думу?

– В будущем, я думаю, подобные перспективы конечно же появятся. Но нее могу прогнозировать как быстро это случится: может через год, может через два, а может через десять лет. Может окно возможностей откроется уже к следующим выборам. Трудно загадывать, но исходя из логики развития событий и собственных интуиции, могу с уверенностью сказать – да, так и будет.