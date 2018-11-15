Депутата Госдумы застукали при попытке засунуть палец в ухо коллеге

15.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Депутата Госдумы РФ застукали во время попытки засунуть указательный палец в ухо своему коллеге – члену думского комитета по госстроительству и законодательству Олегу Быкову, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Радио “Говорит Москва” уточняет, что инцидент произошел во время выступления депутата Надежды Максимовой в ходе обсуждения изменений в Бюджетный кодекс.

Согласно схеме рассадки Госдумы, за Максимовой должен сидеть депутат Юрий Петров.