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15.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Депутата Госдумы застукали при попытке засунуть палец в ухо коллеге

Депутата Госдумы РФ застукали во время попытки засунуть указательный палец в ухо своему коллеге – члену думского комитета по госстроительству и законодательству Олегу Быкову, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Радио “Говорит Москва” уточняет, что инцидент произошел во время выступления депутата Надежды Максимовой в ходе обсуждения изменений в Бюджетный кодекс.

Согласно схеме рассадки Госдумы, за Максимовой должен сидеть депутат Юрий Петров.

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