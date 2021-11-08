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08.11.2021 18:22
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, СМИ, Украина, Цензура
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«Дети свободы слова решили задавить на Украине гласность» – Гордон негодует

Новости УкраиныВесь смысл принятого Верховной радой «антиолигархического» закона – создание украинскими властями рычага давления на...

Весь смысл принятого Верховной радой «антиолигархического» закона – создание украинскими властями рычага давления на принадлежащие украинским олигархам СМИ.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дети гласности, дети свободы слова вдруг решили задавить эту гласность, эту свободу слова. Это вообще парадоксальная ситуация. Они сначала закон про дезинформацию – не прошёл. Они закон про медиа, согласно которому там и сайты можно закрывать за день решением СНБО, и YouTue-каналы закрывать. Только общественность – против встала. Они – закон против олигархов, о борьбе с олигархами.

Там не о борьбе с олигархами, там о борьбе со СМИ, которые принадлежат олигархам. Потому что очень удобно закрыть телевизионные каналы, чтобы мнение было одно – правильное, как в Белоруссии, как в России. Там одна точка зрения, там других вы не найдёте.

Но я с удивлением обнаружил на этой неделе, что этот проклятый закон про медиа, который они пытались впендюрить, оказывается, он в январе должен быть принят парламентом», – возмущался Гордон.

Примечательно, что при этом пропагандист в начале года с восторгом воспринял решение СНБО о закрытии ряда неугодных киевским властям телеканалов.

Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Украины посоветовал прекратить любые дискуссии относительно готовящегося для передачи в Верховную раду законопроекта «о медиа».

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