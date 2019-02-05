Девиз Порошенко: В любой непонятной ситуации вали всё на Россию

05.02.2019, Киев, Максим Карпенко

В обнищании украинского народа виновата Россия, а не Евромайдан, который привел к гражданской войне, разрыву связей с РФ и закрытию производств.

С такими оправданиями в эфире телеканала ICTV выступил президент Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие причины того, что такой уровень жизни у людей? В первую очередь это война. Война, когда государство мобилизовало все свои ресурсы для того, чтобы обеспечить суверенитет и безопасность людям.

Вторая позиция – это элементы гибридной войны. В один миг Российская Федерация закрыла свои рынки для украинских товаров. 33%, каждая третья гривна поступала с экспорта из Российской Федерации», – сказал Порошенко.

Следует напомнить, что Москва еще в 2013 году неоднократно предупреждала, что будет вынуждена закрыть свои рынки в ответ на подписание соглашение об ассоциации Украины с ЕС, но Порошенко оставался одним из главных лоббистов договора.

«На что рассчитывали россияне? На то, что остановится производство и миллионы украинцев, оказавшись на улице, помогут россиянам сменить в Украине власть», – продолжил Порошенко.

Следует отметить, что только накануне генерал СБУ рассекретил одну из инсценировок «покушения» на Порошенко, которая затем использовалась режимом для осуществления репрессий против неугодных.

«В один миг были перекрыты поставки энергоносителей, в первую очередь, газа, надеясь, что мы замерзнем», – привел еще один «довод» Порошенко, позабыв рассказать о т.н. «реверсной схеме», по которой Киев с выгодой для украинских чиновников продолжает закупать газ у России с наценкой.