12.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Для них вы – пуштуны»: Запад кинет Украину так же, как Афганистан – Корнилов

Новости УкраиныКиеву стоит смотреть и «мотать на ус» то, как американцы сбежали из Афганистана –...

Киеву стоит смотреть и «мотать на ус» то, как американцы сбежали из Афганистана – точно так же они могут бросить и Украину.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине нужно сейчас смотреть новости из Афганистана. Они пытаются отвлечь от этого в своих новостях, сейчас закинули сюжет о том, что СБУ раскрыло очередную операцию ФСБ и задержали человека, которого прислали из России убить украинского великого учёного, который изобрёл чудо-оружие в Харькове.

Когда показывают Афганистан, конечно же, никаких параллелей с Украиной не приводят, хотя они напрашиваются сами собой. Афганцев кинули, сказали: «Дальше без нас, разбирайтесь сами, мы теперь ответственности не несём, за эту разрушенную, впавшую в полную деградацию страну». А с Украиной, конечно же, будет по-другому», – иронично заметил он.

Также политолог подчеркнул, что британцы уже проводили аналогии украинцев и пуштунов, потому что для Запада разницы между этими народами никакой.



«Я вспоминаю карикатуру в британском журнале «The Economist»: Украинец здоровается с кем-то, и украинца изобразили в виде пуштуна, усы, головной убор, соответствующий. Для них нет никакой разницы, они свято верят, что вы где-то там же находитесь, вас используют, как использовали афганцев в своё время», – заключил Корнилов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что выводом своих войск из Афганистана США хотят «взорвать» южное подбрюшье России, поэтому необходимо готовится к отражению афганской угрозы.

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