19.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Россия, Социология, Украина
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Для рекордного количества россиян важна дружба с Украиной

Абсолютное большинство (85%) россиян полагают, что для России важно иметь дружеские отношения с Украиной, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник».

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35% считают, что России очень важны дружеские отношения с Украиной, 50% сообщили, что это «скорее важно». Против необходимости дружеских отношений с Украиной выступили только 11% опрошенных.

Лишь 4% россиян полагают, что России не нужно улучшать отношения с Украиной. 78% в необходимости таких шагов уверены.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» об отношении к Украине был проведен 20 июня, респондентами стали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

17 июля опрос ВЦИОМа показал, что больше двух третей (68%) россиян хорошо относятся к Украине. Более половины россиян (52%) рассказали, что бывали в Украине, 21% навещали там родственников. Почти треть (30%) граждан России заявили, что относятся к Украине как к братской стране, и только 12% оценили ее как источник угрозы.

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