Чтобы убедить украинский народ в необходимости «похабного мира», Запад и Киев готовят крупное поражение на фронте или сопоставимую «зраду».

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Золотарев подчеркнул, что в США набирает популярность Дональд Трамп, который «может стать безальтернативным кандидатом».

«Ничего хорошего Украине это не сулит – в ближайшее время нас начнут слегка по заду, а где-то и коленом в зад, толкать к похабному мир.

Хотя многие эксперты говорят, что вслед за этим может последовать Иловайск или другая «зрада». Действительно, не хватает какой-то драматической точки, которая убедила бы общество, что лучше уж такой похабный мир, чем продолжение войны», – сказал политолог.