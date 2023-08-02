Для украинцев готовят большую «похабную зраду» – Золотарев

Вадим Москаленко .  
02.08.2023 17:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 992
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Чтобы убедить украинский народ в необходимости «похабного мира», Запад и Киев готовят крупное поражение на фронте или сопоставимую «зраду».

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы убедить украинский народ в необходимости «похабного мира», Запад и Киев готовят крупное поражение...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Золотарев подчеркнул, что в США набирает популярность Дональд Трамп, который «может стать безальтернативным кандидатом».

«Ничего хорошего Украине это не сулит – в ближайшее время нас начнут слегка по заду, а где-то и коленом в зад, толкать к похабному мир.

Хотя многие эксперты говорят, что вслед за этим может последовать Иловайск или другая «зрада». Действительно, не хватает какой-то драматической точки, которая убедила бы общество, что лучше уж такой похабный мир, чем продолжение войны», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что украинское общество всё ещё грезит скорой победой ВСУ.

«Пока, судя по опросам, общество живёт ожиданием победы, которую видит, как возвращение к границам 1991 года. Насколько это реально – промолчим», – добавил Золотарев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть