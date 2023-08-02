Для украинцев готовят большую «похабную зраду» – Золотарев
Чтобы убедить украинский народ в необходимости «похабного мира», Запад и Киев готовят крупное поражение на фронте или сопоставимую «зраду».
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Золотарев подчеркнул, что в США набирает популярность Дональд Трамп, который «может стать безальтернативным кандидатом».
«Ничего хорошего Украине это не сулит – в ближайшее время нас начнут слегка по заду, а где-то и коленом в зад, толкать к похабному мир.
Хотя многие эксперты говорят, что вслед за этим может последовать Иловайск или другая «зрада». Действительно, не хватает какой-то драматической точки, которая убедила бы общество, что лучше уж такой похабный мир, чем продолжение войны», – сказал политолог.
Он подчеркнул, что украинское общество всё ещё грезит скорой победой ВСУ.
«Пока, судя по опросам, общество живёт ожиданием победы, которую видит, как возвращение к границам 1991 года. Насколько это реально – промолчим», – добавил Золотарев.
Спасибо!
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