Для встречи с Путиным Байдена натаскивал десяток специалистов по России

Президента Соединенных Штатов Джо Байдена серьезно готовили к сегодняшней встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», ссылаясь на американской издание Axios, выяснившее, что к встрече с Путиным Байдена готовил десяток экспертов по РФ, в том числе бывшие соратники экс-президента Дональда Трампа.

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«Среди них была, например, экс-сотрудница Совета национальной безопасности Фиона Хилл, известная признанием, что во время пресс-конференции Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки в 2018 году планировала симулировать проблемы со здоровьем, чтобы сорвать неудачное для американского лидера мероприятие», – говорится в статье.

Некоторые из участников совещания советовали Байдену искать новые пути взаимодействия с Россией через, например, студенческие обмены, а также восстановление работы дипломатических и консульских представительств. Другие, наоборот, советовали на каждом шагу демонстрировать силу.

«Среди поддержанных всеми рекомендаций было не устраивать совместную пресс-конференцию и не дать господину Путину возможности выдвинуть какое-то новое публичное предложение, которое отвлекло бы внимание от важных конфиденциальных переговоров», – сообщает издание.

Переговоры президентов США пройдут 16 июня в Женеве на вилле La Grange, где в свое время встречались Рональд Рейган и Михаил Горбачев.

Напомним, что ранее президент США опустился до грязных оскорблений российского лидера Владимира Путина, после чего посол РФ был отозван из Вашингтона.

Затем Байден позвонил Путину и предложил встретиться на территории третьей страны, чтобы обсудить проблемные вопросы в отношениях двух стран.