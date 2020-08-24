ДНР начала экспорт зерновых – Пушилин посетил крупное аграрное предприятие

24.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

В субботу, в рамках визита в Новоазовский район глава ДНР Денис Пушилин посетил семенной завод и осмотрел ферму с модернизированными доильными цехами государственного предприятия «Заря-Агро».

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире телеканала «первый республиканский», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В поездке главу государства сопровождали министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко, глава администрации Новоазовского района Олег Моргун и руководитель ГП «Заря-Агро» Ирина Боли.

Исполняющий обязанности начальника семенного участка Владимир Овсянников сообщил, что уникальный семенной завод введен в эксплуатацию в 2014 году. Он производит посевной материал для нужд ГК «Аграрный Донбасс», который обслуживает Новоазовский, Амвросиевский, Старобешевский, Тельмановский районы и территории, находящиеся в административном подчинении администрации города Шахтерска.

Ориентировочное количество семян, производимых заводом за год: озимые зерновые культуры – 6 000 тонн, яровые зерновые культуры – 2 000 тонн, кормовые культуры (люцерна) – 3-5 тыс тонн.

После ознакомления с особенностями производственного процесса Денис Пушилин пообщался с сотрудниками предприятия. Он отметил хороший урожай нынешнего года, несмотря на опасения, связанные с погодными условиями, и поинтересовался существующими проблемами.

Руководителю республики также рассказали, что наиболее проблемный вопрос на сегодняшний день – водоснабжение предприятий, в том числе и молочной фермы. Глава Новоазовского района Олег Моргун сообщил, что проблема в процессе решения и находится на контроле.

«Мы вчера у Министерства строительства и ЖКХ получили трубную продукцию на село Приморское – фактически два километра пластиковой трубы. Силами своих бригад, через Центр занятости будем проводить работы. Что касается поселка Красноармейское, то 2,3 километра труб мы уже проложили. Остался еще один километр, и тогда мы подключаем (к водоводу – прим. ред.) объекты социальной сферы», – рассказал Моргун.

На вопрос главы государства о сроках он ответил, что к концу сентября планируется полностью обеспечить водоснабжением посёлок Красноармейское, а в Приморском к этому времени работы только начнутся.

«Мы запланировали работы в Казацком – два километра, Приморском – два километра, Саханке – один километр, Красноармейском – три километра. У нас есть специалисты, которые это будут делать, но существует проблема в наличии спецтехники», – ответил глава районной администрации.

В свою очередь, Денис Пушилин пообещал посодействовать в решении вопроса со специализированной техникой, а при необходимости – с «убеждением» необходимых чиновников.

Также участников встречи интересовала проблема неудовлетворительного состояния местных дорог. Глава государства отметил, что этот вопрос стоит остро для сел всего Новоазовского района, и подчеркнул его приоритетность при рассмотрении.

После общения главы государства с трудовым коллективом министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко доложил Денису Пушилину об итогах уборочной кампании.

«Убрали урожай достаточно оперативно. В уборке было задействовано 480 комбайнов. Убрали 154 тысячи гектаров по зерновым и зернобобовым культурам», – проинформировал Крамаренко.

Он отметил, что собрано порядка 410 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, из них – 315 тысяч тонн пшеницы.

«Это при нашей потребности с учетом двухмесячного запаса 240 тысяч тонн, – уточнил профильный министр. – Фактически мы полностью обеспечены зерном с заделом на экспортный потенциал, и в части ячменя он уже реализуется».

Также в ходе посещения молочной фермы Глава Республики осмотрел модернизированные доильные цеха, где установлено новое оборудование. По словам руководителя ГП «Заря-Агро» Ирины Боли, после модернизации удои увеличились на 1,1 тонны по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.