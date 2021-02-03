ДНР получает реальные шансы на присоединение к России

03.02.2021, Киев Максим, Карпенко

Новости Украины

Донецкая народная республика вправе провести референдум, аналогичный крымскому, и войти в состав России, либо остаться независимым государством.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

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По словам эксперта, ДНР может воспользоваться правом народа на самоопределение, закрепленным Уставом ООН и Генассамблеей Организации Объединенных Наций.

«Мы должны понимать, что один из основных принципов норм международного права – это право народов на самоопределение. Этот принцип, вместе с основополагающими принципами, внесен в Устав ООН и провозглашен Генеральной Ассамблеей. Поэтому Донбасс и люди, которые там проживают, вправе провести референдум о статусе республики с обозначением ее территориальных границ, с обозначением ее государственного устройства, то есть, органами исполнительной, законодательной власти, судебной власти.

Принять Основной закон – это может быть Конституция Донбасса либо другой акт. И, соответственно, принять решение – либо остаться в более широкой автономии на территории Украины, как в свое время это сделал Крым, либо получить статус вообще отдельного государства. В любом случае такое право у жителей Донбасса есть, и в Киеве об этом знают, потому что именно по такому принципу при проведении референдума в 14-м году Крым присоединился к Российской Федерации», – заявил Ионов.

Эксперт не исключает, что при этом официальный Киев станет возражать, что в референдуме не принимали участие остальные граждане Украины, но Донецку нужно настаивать на то, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, а потому все, что за этим следовало, было незаконным.

«Понятное дело, что украинская сторона будет настаивать на том, что нужно принимать всеобъемлющее решение, в котором должны участвовать все жители страны, ссылаться на Конституцию, иные нормативно-правовые акты, но мы должны понимать, что во-первых, Крым провел свой плебисцит, несмотря на то, что была именно автономная республика и имела определенный статус внутри Украины, унитарного государства.

Мы должны с вами указать на то, что в феврале, во время Майдана, произошел антиконституционный государственный переворот, который тоже основным законом, Конституцией Украины, мягко говоря, осуждается. Давайте начнем тогда с того, что власть, которая пришла на Украине во главе с Порошенко и его Кабинетом министров и Радой должна быть принята нелегитимной с точки зрения законов Украины. Но, видите, этого никто не делает. Поэтому все апелляции к украинскому законодательству на сегодняшний день неэффективны и не имеют под собой практического применения», – отмечает наш собеседник.

Не стоит обращать внимания, по мнению Ионова и на стенания российских либералов о том, что ДНР, мол, ляжет дополнительной нагрузкой на граждан России, которая и так потерпела финансовый ущерб из-да присоединения Крыма.

«Безусловно, расширение России в случае вхождения Донецкой и Луганской народной республик в состав нашей страны, как и в случае с Крымом, – это серьезные траты, но мы должны понимать, что Донбасс – это даже не Крым, с точки зрения индустрии. Это самый развитый промышленный регион был на Украине еще со времен СССР. Там есть предприятия, добыча, металлургические и другие предприятия, в том числе сельхозназначения.

Поэтому регион не потребует таких вложений, как Крым во время вхождения в состав России. Ну и потом, мы признали дипломы донецких университетов и говорим о том, что Донецк – это страна, регион, где есть высококвалифицированные кадры, которые будут готовы работать на своих предприятиях.

Ну а то, что говорят либералы, я не хотел бы это комментировать, потому что сегодня, в условиях, когда европейские страны подавляют протесты внутри своих образований, почему-то они активно поддерживают и призывают освободить Навального, дать возможность проводить митинги и так далее. Все это вопрос политической ангажированности, который не должен влиять на нормы международного права или законы внутри государства», – подчеркнул Ионов.

Однако он отмечает, что сроки проведения референдума могут значительно затянуться из-за необходимости его качественной подготовки – нужно определить границы республик Донбасса, в том числе провести демаркацию между Донецком и Луганском.

«Новый референдум может состояться по готовности. Для этого нужно сформировать специальную группу внутри страны, внутри правительства Донецкой народной республики, подготовить соответствующие соглашения и принять основной закон. Самое главное – понять, в каких границах они могут существовать и в каких границах они хотели бы присоединяться. Потому что мы видим достаточно широкую активность ВСУ на линии соприкосновения и эта активность очень сильно затрудняет проведение гуманитарных миссий. Я уже не говорю о провокациях вооруженных, которые периодически случаются.

Я думаю, так или иначе нужно будет проводить переговоры и определять зоны влияния луганских военных, донецких военных, погранпостов, пропускных пунктов и так далее. Это достаточно серьезная работа, она гораздо труднее того, что было в Крыму, потому что в Крыму единственный участок – перешеек, отделяющий полуостров от континента. В данном случае, в Донецке и Луганске все гораздо сложнее, поэтому, в целом, подготовка к референдуму может занять очень большое время и вызовет большое внимание не только со стороны Украины, но и со стороны других государств», – говорит эксперт.

Что касается позиции Москвы и недавнего заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что разговоры по признанию ДНР пока неуместны, то Ионов считает такую оценку переменчивой.

«Пресс-секретарь президента не уполномочен проводить референдум или принимать решения о вхождении того или иного субъекта в состав Российской Федерации. Есть двусторонние отношения между Россией и Донецком, есть проблемы, связанные с урегулированием конфликта со стороны «Минских соглашений», которые, к сожалению, мы видим, не соблюдаются.

Этот вопрос лежит уже больше в степени, с точки зрения Устава ООН. А Устав ООН говорит о том, что есть право народов на самоопределение в случае, если народы ведут вооруженное сопротивление. Например, ООН признает Западную Сахару независимым государством, ведущим войну против оккупационных сил. Здесь мы видим схожую историю в Донецке.

Если бы украинская сторона не осуществила антиконституционный переворот, не пришла прозападная власть и не начались погромы в городах по всей стране, то, наверное, никакого конфликта на территории страны не было бы. Это я предвосхищаю вопросы тех же самых либералов, которые любят приводить в пример Чечню, говоря, что она хотела уйти и так далее. Это абсолютно другая ситуация, это борьба с терроризмом, но никак не борьба с собственным народом, поэтому с точки зрения даже закона путать эти практики нельзя», – резюмировал Ионов.

Напомним, ранее в интервью российским журналистам глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что жители Донбасса, как и в 2014 году, не желают иметь ничего общего с бандеровской Украиной и стремятся к официальному воссоединению с Россией. ДНР же готова в любой момент повторить всенародный референдум, при любом количестве международных наблюдателей.