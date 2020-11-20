ДНР проводит программу по локализации производства и поддержке экспорта в условиях пандемии

20.11.2020, Донецк, Сергей Вредников

Из-за пандемии и экономической блокады некоторые отрасли промышленности ДНР заметно просели, в связи с чем руководство республики проводит программу по локализации производства и поддержке экспорта.

Об этом в ходе совещания главы ДНР Дениса Пушилина с руководителями министерств, отраслевых предприятий по вопросам развития промышленности заявил министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день ввиду объективных политических и внешнеэкономических тенденций наблюдается спад производства по такой основной отрасли промышленности, которая формирует базовые показатели нашей экономики, как металлургическая отрасль, также наблюдается снижение в машиностроении. На это влияют факторы экономической блокады, разрыв исторических и экономических связей.

Но есть ряд отраслей промышленности, где в 2020 году по данным за первое полугодие наблюдается положительная динамика роста объемов производства. Это, в первую очередь, предприятия легкой, химической и фармацевтической промышленности, а также предприятия, которые занимаются изготовлением строительных материалов», – сказал он.

Министр подчеркнул, что одним из основных негативных факторов, влияющих на общую ситуацию в развитии промышленности и ее основные показатели, является отрицательное внешнеторговое сальдо – объём импортной продукции в ДНР в разы превышает объем экспорта.

В связи с этим Министерством промышленности и торговли был разработан ряд мероприятий по программе загрузки предприятий, которые были включены в республиканскую Программу восстановления и развития ДНР, это порядка 12 мероприятий. Их основное направление – локализация производства, то есть, программа импортозамещения и развитие экспортного потенциала.

«При всем том негативе, который имеет ряд объективных причин, в том числе и пандемия, которая отрицательно сказалась в целом на мировой экономике, в промышленности, тем не менее, есть положительные примеры. Одним из таких примеров является локализация производства средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Так, при первой волне пандемии Минпромторг обеспечил перепрофилирование порядка 15 предприятий легкой промышленности под производство средств индивидуальной защиты. Данное мероприятие по локализации обеспечило увеличение загрузки предприятий легкой промышленности от 47 до 59 %. Это прирост 12,5 % за пять месяцев. Рост объемов производства по предприятиям легкой промышленности с 50 млн рублей увеличился до 96 млн рублей. Прирост составил 91,5 %.

Были образованы новые рабочие места. Количество работников на предприятиях с 270 человек увеличилось до 310 человек, прирост 11 %. Рост среднемесячной зарплаты увеличился с семи до девяти тысяч рублей.

Один из самых главных факторов – увеличение отчислений в бюджет Республики. Рост составил порядка 60%», – добавил Рущак.

Также, по его словам, хорошими примерами в локализации производства являются производство трамваев, а также изделий и комплектующих, необходимых для восстановления парка городского транспорта.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что вопрос импортозамещения стоит очень остро, и дал поручение правительству подготовить доклад с расстановкой приоритетов в данном направлении.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что вопрос повышения уровня промышленного самообеспечения стоит очень остро. Работа по освоению новых видов продукции на промышленных предприятиях должна быть усилена. Нам нужны новые рабочие места и полноценная загрузка производственных мощностей промышленного комплекса.

Считаю целесообразным дать поручение правительству: в срок до 1 декабря предоставить заключение с расстановкой приоритетов по вопросу реализации в 2021 году отраслевых программ, предложенных Министерством промышленности и торговли ДНР», – добавил руководитель государства.