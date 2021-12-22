Додик: «Пока не отменят поправки Инцко, сербы не вернутся в органы БиГ»

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Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик прокомментировал информацию СМИ о том, что ЕС намерен доработать поправки экс- Верховного представителя по БиГ Валентина Инцко, вводящие уголовную ответственность за фальшивого «отрицание геноцида в Сребренице».

Лидер боснийских сербов ответил, что представители Республики Сербской будут бойкотировать работу в органах власти БиГ до тех пор, пока поправки не будут отменены, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе сегодняшней пресс-конференции Милорад Додик сказал, что «Республика Сербская не станет работать под нажимом».

«У вас есть возможности, закончите процесс так, как хотите, выведите поправки Инцко из правового поля, и мы вернемся в учреждения БиГ, – сказал сербский член Президиума БиГ. – Пока поправки находятся в правовом поле, вы нас там не увидите».

Также Милорад Додик прокомментировал возбуждение Прокуратурой БиГ уголовных дел в отношении должностных лиц Республики Сербской по обвинению в «нападении на конституционный строй».

«Республика Сербская сделала все в соответствии с Конституцией и Дейтонским соглашением. Со стороны Прокуратуры это была попытка похоронить Республику Сербскую, и за этим стоит намерение дестабилизировать Республику Сербскую, которая сегодня имеет лучшие показатели, чем Федерация БиГ. Суд и прокуратура БиГ работают над политическим приказом Сараево и это вопрос политического преследования…. Республика Сербская будет защищаться организованно, в течение месяца у нее будут законы, регулирующие деятельность судебной системы. Мы запретим их (инстанций Сараево – ред.) решения (на территории сербского энтитета – ред.), обеспечим создание нейтральной судебной системы, не имеющей политически мотивированных решений», – добавил лидер боснийских сербов.