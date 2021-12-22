Додик: «Пока не отменят поправки Инцко, сербы не вернутся в органы БиГ»

22.12.2021  21:24 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
Просмотров:
 
Балканы, Босния, Дзен, Запад, Кризис, Общество, Политика, Республика Сербская, Россия, Сербия, Скандал, Сопротивление


Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик прокомментировал информацию СМИ о том, что ЕС намерен доработать поправки экс- Верховного представителя по БиГ Валентина Инцко, вводящие уголовную ответственность за фальшивого «отрицание геноцида в Сребренице».

Лидер боснийских сербов ответил, что представители Республики Сербской будут бойкотировать работу в органах власти БиГ до тех пор, пока поправки не будут отменены, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик прокомментировал информацию СМИ о том, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



В ходе сегодняшней пресс-конференции Милорад Додик сказал, что «Республика Сербская не станет работать под нажимом».

«У вас есть возможности, закончите процесс так, как хотите, выведите поправки Инцко из правового поля, и мы вернемся в учреждения БиГ, – сказал сербский член Президиума БиГ. – Пока поправки находятся в правовом поле, вы нас там не увидите».

Также Милорад Додик прокомментировал возбуждение Прокуратурой БиГ уголовных дел в отношении должностных лиц Республики Сербской по обвинению в «нападении на конституционный строй».

«Республика Сербская сделала все в соответствии с Конституцией и Дейтонским соглашением. Со стороны Прокуратуры это была попытка похоронить Республику Сербскую, и за этим стоит намерение дестабилизировать Республику Сербскую, которая сегодня имеет лучшие показатели, чем Федерация БиГ.

Суд и прокуратура БиГ работают над политическим приказом Сараево и это вопрос политического преследования…. Республика Сербская будет защищаться организованно, в течение месяца у нее будут законы, регулирующие деятельность судебной системы.

Мы запретим их (инстанций Сараево – ред.) решения (на территории сербского энтитета – ред.), обеспечим создание нейтральной судебной системы, не имеющей политически мотивированных решений», – добавил лидер боснийских сербов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть