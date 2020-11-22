Додон отчитал Санду за отказ от многовекторности

22.11.2020, Москва, Елена Острякова

Сделав резкие заявления по поводу необходимости вывода российских войск из Приднестровья, избранный президент Майя Санду подтвердила, что обманула русскоязычных избирателей, с которыми заигрывала перед вторым утром, обещая учитывать их права.

Об этом пока еще действующий президент Игорь Додон заявил в эфире телеканала NTV Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Для Майи Санду сейчас очень непростая ситуация. Либо проводить взвешенную внешнюю политику, которую проводили четыре года, то есть не делать жестких заявлений против России, против миротворцев, и рискнуть потерять часть своего электората, потому что часть ее электората хочет другого. Либо остаться тем политиком, которая последние четыре года кричала на русских, запрещала русский язык в школах и так далее, мы все это помним», – сказал Додон.

При этом он уверен, что Санду уже сделала выбор в пользу радикализации.

«Это что за призыв избранного президента? В стране, где у нас есть еще приднестровский конфликт нерешенный, в стране, где у нас 35-40% русскоязычного населения, – я считаю, что это серьезная ошибка.

Все будет очень интересно ближайшее время. Граждане увидят, что то, что обещали во время выборов: говорить по-русски, делать на русском газеты, – это была всего лишь маска.

Сейчас большинство граждан хотят взвешенной внешней политики, дружить и с Европой и с Россией. Это показывают все опросы. Если президент начнет проводить антироссийскую политику, ничего хорошего ни для страны не будет», – сказал Додон.