Додон отчитал Санду за отказ от многовекторности
Сделав резкие заявления по поводу необходимости вывода российских войск из Приднестровья, избранный президент Майя Санду подтвердила, что обманула русскоязычных избирателей, с которыми заигрывала перед вторым утром, обещая учитывать их права.
Об этом пока еще действующий президент Игорь Додон заявил в эфире телеканала NTV Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для Майи Санду сейчас очень непростая ситуация. Либо проводить взвешенную внешнюю политику, которую проводили четыре года, то есть не делать жестких заявлений против России, против миротворцев, и рискнуть потерять часть своего электората, потому что часть ее электората хочет другого. Либо остаться тем политиком, которая последние четыре года кричала на русских, запрещала русский язык в школах и так далее, мы все это помним», – сказал Додон.
При этом он уверен, что Санду уже сделала выбор в пользу радикализации.
«Это что за призыв избранного президента? В стране, где у нас есть еще приднестровский конфликт нерешенный, в стране, где у нас 35-40% русскоязычного населения, – я считаю, что это серьезная ошибка.
Все будет очень интересно ближайшее время. Граждане увидят, что то, что обещали во время выборов: говорить по-русски, делать на русском газеты, – это была всего лишь маска.
Сейчас большинство граждан хотят взвешенной внешней политики, дружить и с Европой и с Россией. Это показывают все опросы. Если президент начнет проводить антироссийскую политику, ничего хорошего ни для страны не будет», – сказал Додон.
Спасибо!
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