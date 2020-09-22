22.09.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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Дойдём до уровня Ростовской области в три этапа – глава ДНР


Несмотря на пандемию, сроки выполнения программы повышения зарплат, пенсий и пособий в ДНР до уровня Ростовской области остались неизменными.

Об этом в ходе прямой линии заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все действия правительства, направлены на повышение благосостояния наших граждан, но это должно быть не просто словами, и сейчас определены важные задачи. Одна из первостепенных – доведение размера заработных плат, пенсий и пособий до соседнего с нами региона, а именно с Ростовской областью.

Поэтому мы планируем проводить повышение в три этапа. Первое повышение 1 января 2021 года, следующее повышение 1 июля 2021 года и третий этап, с которым мы должный выйти ориентировочно на уровень Ростовской области, это 1 января 2022 года.

Это те условия, которые мы поставили себе и это те сроки, на которые не повлияла даже ситуация с ковидом. Мы идём пока в этих планах, и думаю, что всё так и будет», – заявил Пушилин.


«В целом, конечно же, нужно понимать и осознавать, что у нас, на территории республики, 667 тысяч пенсионеров, которые получают пенсии.

Иными словами, любое повышение, вы понимаете, в какие суммы это выливается. Я скажу так, что ежемесячные расходы бюджета республики на выплаты пенсий и пособий превышают 4 миллиарда рублей», – добавил глава республики.

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