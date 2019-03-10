Переобувшийся доктор Комаровский выдал крамолу в эфире канала Порошенко

10.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Нынешние власти, лживо использовавшие лозунг о «единой стране», спровоцировали рост раскола Украины «в геометрической прогрессии».

Об этом в эфире принадлежащего Петру Порошенко «5 канала» заявил украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное в стране, и это чуть ли не самая большая наша беда, что много лет под лозунгом «Украина единая» нас всех делят. Причем нас уже поделили по кусочкам.

Более того, сейчас это усугубилось геометрически.

Раньше нас делили по языку, с кем дружить, вступать в НАТО или не вступать, политики делили электорат на свои электоральные куски, чтобы пройти на выборы, но этого им было мало, они добавили веру, а теперь к вере они еще добавили кандидата, выбор кандидата», – резюмировал Комаровский.

Напомним, ранее Евгений Комаровский назвал «революцию достоинства» 2014 года одним из самых позорных событий в истории Украины.

Однако глава «Союза политэмигрантов Украины» Лариса Шеслер опубликовала обращение к Комаровскому, в котором призвала его покаяться за поддержку Майдана.

«Он был за Майдан, который «стоял против насилия»… А сейчас виноват не Майдан, а некие плохие депутаты… Такие, как замечательный доктор Комаровский, своими чистыми ручками вбили Украину в феодально-племенную форму существования, под их улюлюканье разрушили страну, под вопли о «постиндустриальной экономике» убили высокотехнологические отрасли экономики….а теперь эти идиоты растеряно смотрят на результат своих усилий», – написала Шеслер.