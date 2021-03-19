Донбасс имеет право на выход из состава Украины, – вице-спикер Совета Федерации

19.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Республики Донбасса имеют право на выход из состава Украины, поскольку в отношении них была применена военная сила.

Об этом на встрече с членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации заявил вице-спикер верхней палаты российского парламента Константин Косачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, в большинстве спорных ситуаций принцип территориальной целостности главенствует над правом народа на самоопределение, но существует два исключительных обстоятельства. Это, во-первых, государственный переворот, который обнуляет территориальную целостность.

«Та часть общества, которая не принимает неконституционную смену власти, должна получить право на то, чтобы самоопределиться», – сказал Косачев.

Второе обстоятельство – это применение военной силы в отношении мирного населения.

«Вторая исключительная ситуация, которая дает народам право на самоопределение, – это когда против них для обеспечения территориальной целостности государства применяется военная сила, применяется армия. Все до этого: переговоры, экономические рычаги, деятельность правоохранительных органов, – все это допустимо. Но если власть не сумела убедить часть собственного общества в возможности проживания в едином государстве и начинает загонять людей туда с помощью армии, это красная черта, за которой эта часть общества получает право на самоопределение», – сказал Косачев.

Он напомнил, что это обстоятельство фактически существовало в России во время войн в Чечне, которые поставили страну на грань распада.

«И, слава Богу, что мы остановились перед этой гранью на краю пропасти, в отличие от того, что происходит сейчас на юго-востоке Украины. Фактически украинские власти повторяет все те ошибки, которые мы совершали, пытаясь урегулировать чеченский конфликт силовым образом», – сказал Косачев.

Он напомнил, что конфликт удалось разрешить только тогда, когда российские власти перестали представлять всех жителей Чечни как экстремистов и начали вести с ними диалог как с гражданами. По его мнению, отказываясь применять этот опыт, «украинские соседи ведут дело к распаду страны».

Он сообщил, что Совет Федерации работает над тем, чтобы продвинуть изложенный подход к праву народов на самоопределение в международно-правовые инструменты.