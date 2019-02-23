Донбасс – не Украина: ДНР чествует защитников Отечества 23 февраля

23.02.2019, Донецк, Александр Гусар

В то время, как украинские власти все больше притесняют боровшихся с бандеровцами ветеранов Великой Отечественной войны, в столице Донецкой Народной Республики поздравили защитников Отечества с их профессиональным праздником, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

К собравшимся на торжественном концерте ветеранам Великой Отечественной войны и военнослужащим Республики обратился заместитель министра информации ДНР Артём Ольхин, который отметил, что впервые 23 февраля начали отмечать в Советском Союзе, чтобы поднять и укрепить престиж армии.

«Это был как бы советский праздник, а вот когда началась Великая Отечественная Война, на открытках и плакатах стали рисовать великих русских полководцев: Суворова, Кутузова, русских богатырей и дружинников, то есть всех тех, кто вставал на защиту своего Отечества во все времена и во все периоды. И до сих пор мы отмечаем этот праздник, хотя уже и нет СССР. Таким образом получается такая непрерывная историческая нить, которая поддерживается этим праздником, и напоминает о том, что нужно стоять за свою Родину, и о том, что такие люди есть всегда», – подчеркнул он.

Поблагодарил старших товарищей за их подвиг также командир батальона «Пятнашка» Андрей Кузин.

«Хотелось бы сказать, что благодаря вашему примеру наша Республика до сих пор существует самостоятельно, благодаря вашему примеру граждане нашей Республики имеют стальной характер и сильную волю. Глядя на вас юное поколение выбирает такую специальность – защищать Родину», – отметил командир легендарного подразделения.

Напомним, что 14 октября 2014 года указом президента Украины Петра Порошенко был отменён праздник 23 февраля и вместо него установлен новый – отмечаемый 14 октября «День защитника Украины».