16.08.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Белоруссия, Донбасс, Политика, Русская Весна, Украина
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Донбасс обратился к Белоруссии: Не верьте бандеровцам, выбирайте Россию


Украина цинично вмешивается во внутренние дела Белоруссии, навязывая псевдодемократические ценности и подталкивая страну к той же катастрофе, какую допустила сама после госпереворота 2014 года.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«С подачи западных кураторов Украина пытается активно вмешаться в процессы, связанные с выборами президента в Беларуси. Причем это касается не только профессиональных провокаторов и боевиков-националистов, наводнивших Минск, а также таких одиозных представителей праворадикальных сил, как Мосийчук и Ярош, но и вполне официальных лиц.

Так, например, Леонид Кравчук, недавно возглавивший представительство украинской стороны в Контактной группе по урегулированию ситуации на территории Донбасса, резко призвал Лукашенко прекратить кровопролитие. Крайне цинично звучат эти слова из уст человека на службе у узурпаторов, захвативших управление страной в результате государственного переворота и развязавших вооруженный конфликт против сограждан.

Не менее циничны и призывы президента Владимира Зеленского к диалогу, приход которого к власти ознаменовался эскалацией конфликта на территории Донбасса, прямыми заявлениями и законодательными актами, свидетельствующими об уклонении Киева от выполнения Минских соглашений, достигнутых в результате переговоров», – заявил Муратов.

При этом он отметил, что сама Украина является наглядным примером того, что бывает с государством, «сломленным гибридной агрессией Запада».


«Катастрофическое падение уровня жизни и разрушенная экономика, распродажа ресурсов вплоть до стратегических активов и земли, долговая удавка и последовательная сдача суверенитета, кровь и слезы – то, что, как уже доказано во многих странах, следует за цветной революцией, сейчас упорно навязываемой Беларуси из-за рубежа», – добавил общественник.

По его словам, истинная свобода заключается не в следовании насаждаемым шаблонам псевдодемократии, а в возможности выбора своего естественного пути цивилизационного развития.

«Именно такой выбор сделал Донбасс в 2014 году и именно такой выбор следует сделать Беларуси, чтобы не оказаться в той пропасти, из которой сейчас взывают к ней горе-политики обанкротившейся Украины», – подытожил Алексей Муратов.

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