01.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Политика, Украина
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Донбасс отправит титульную нацию в меньшинство – Карасев


Украинская власть не заинтересована в реализации Минских соглашений, так как возвращение Донбасса в Украину изменит электоральную ситуацию в стране.

Об этом в программе «Соло» на телеканале «112 Украина» заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подписали Минские соглашения, но почему никак не могут сделать особый статус и так далее? Боятся. Это ведь будет другая страна. А в этой другой стране – неважно, сколько там избирателей – можно и власть потерять. Можно не справиться с властью. Представьте, что мы возвращаем Крым, Донбасс, и у нас опять восстанавливается русскоязычное электоральное большинство. А это значит, что титульная нация, этническая Украина, становится в меньшинстве.

Ведь государство строится титульной нацией, как этнический проект, 30 лет она из географического понятия становится этническим.

И это пугает. Яценюк сказал о Крыме (не знаю, правда, ли, но похоже на правду): «Это цена за то, что мы получим независимость». Украинская титульная нация получит электоральное большинство.


Теперь еще Донецк возвращается. В хорошие времена на Донбассе было 5 миллионов избирателей, а на Галичине – 3 миллиона. Это меняет расклады. И никто не знает, что делать с этой страной», – сказал политолог.

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