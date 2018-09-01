Дончане несут цветы к месту гибели главы ДНР Александра Захарченко

01.09.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Военнослужащие, а также мирные жители Республики с утра несут цветы к месту, где накануне в результате взрыва погиб глава ДНР Александр Захарченко.

Об этом у себя в телеграмм-канале Inside Donetsk сообщает журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Местом возложения цветов сами жители выбрали дерево около входа во взорванный вчера ресторан «Сепар».