Донецк бьёт тревогу: Что происходит с детьми Донбасса в украинской оккупации

07.09.2020, Донецк, Игорь Соколов

Русские школы с 1 сентября ликвидированы и на территориях Донбасса, занятых украинской армией. Дети здесь подвергаются идеологической обработке, украинские образовательные программы навязывают героизацию гитлеровских коллаборационистов. ДНР призывает родителей, заботящихся о будущем своих детей, воспользоваться «Программой воссоединения Донбасса» и обучаться по российской программе.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Завершилась первая неделя нового учебного года. Завершилась в ДНР и на Украине. То, что мы увидели на территории Республики, временно подконтрольной Киеву, заставило жителей ДНР обеспокоиться за нашу детвору, которая, пока, проживает на Донбассе, находящемся под властью «слуг народа» и прочих политических маргиналов.

Повод для беспокойства более чем серьёзный: «жовто-блакытные» образовательные реформаторы вплотную взялись за растление детских умов и опустошение родительских кошельков.

Насильственная украинизация, которой кичатся представители власти Зе, довела наших земляков до отчаяния.

Родители школьников пребывают в устойчивом культурологическом шоке из-за безумных новшеств, каждодневно продуцируемых экспериментаторами. А дети попросту не могут усвоить украиноязычный материал.

Вся эта политика украинизации ударными темпами приведет к тому, что фундамент знаний, который каждый человек закладывает именно в школе, начинает уверено стремиться к нулевой отметке.

Как показывают события последних лет, такая перспектива очень выгодна политической верхушке Украины. Ведь нация грамотных людей ей попросту не нужна.

Следующая цель, которую совершенно открыто преследует украинская школа, – взращивание радикалов. Именно радикализму учат новые учебники украинской истории. Создаётся впечатление, что основополагающий принцип создания учебной литературы «made ON Ukraine» – алогичность и схоластика.

К примеру, учебник утверждает, что жители Киевской Руси – это «древние» украинцы, в годы Великой Отечественной войны Украину освобождали отряды УПА, а «герои» страны – это Шухевич и Бандера.

Преступная власть «незалежной» с младых ногтей насаждает в детских сердцах ненависть и агрессию. В то время как молодое поколение Донецкой Народной Республики знает и чтит истинных героев, воспитывается в духе товарищества и взаимопомощи.

Отдельной строкой хотелось бы выделить финансовый вопрос в современной украинской школе, это – особая тема для размышления.

Родителей школьников обложили ежемесячными поборами, которые повсеместно достигают порядка полутора тысячи гривен. Официально, деньги идут в так называемый фонд на борьбу с коронавирусом. А сдача денег на ремонты и оргтехнику стала «доброй» традицией для семей учеников», – описал Муратов ситуацию на подконтрольных Киеву территориях.

«Донецкая Народная Республика не может остаться в стороне и позволить украинскому национализму угробить потенциал наших детей, которые временно живут в украинской оккупации. Поэтому все школьники могут воспользоваться информационными образовательными ресурсами, находящимися на сайте Министерства образования и науки ДНР. По программам «Российской электронной школы» для ребят подготовлены интересные интерактивные занятия по всем предметам. У учащихся всех классов есть возможность бесплатно получить фундаментальные знания по русскому и иностранным языкам, истории, математике, физике и другим предметам, которые откроют для них новые горизонты.

Более того в нашей Республике продолжает работать Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса, в рамках которой в учреждениях среднего и высшего профессионального образования обучаются около 500 человек. Дополнительно в этом году по Гумпрограмме в республиканские учреждения среднего и высшего профессионального образования поступили еще более 100 студентов. Граница, которая, к сожалению, пока разделяет нашу молодую Республику, не в силах разобщить единый народ. Украине не под силу превратить жителей Донбасса в пустоголовых марионеток. Это не про Донецкую Народную Республику! Наш путь – развитие.

Ну а система образования Украины никоим образом не нацелена на получения знаний учащимися. Вместо этого, современная школа в «незалежной» является очагом националистического шовинизма, вербовки в радикальные полузаконные (если повезёт) организации и тотального вымогательства денежных средств по любому поводу», – резюмировал общественник.