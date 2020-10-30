Дороги важнее людей: как власти Украины сокращают численность населения

30.10.2020, Донецк, Алексей Муратов

Провал на местных выборах Зе-президентской партии, негативное отношение украинского народа к Владимиру Зеленскому и недремлющие оппоненты усилили вероятность досрочного завершения каденции «слуги» народа, путем его позорного изгнания с поста главы государства.

В связи с этим «зеленая» команда решила срочно доворовать деньги из бюджета страны, – иначе это сделают их преемники. Поэтому антинародные избранники перераспределили бюджетные средства, и вместо решения проблем в сфере медицины опять займутся отмыванием денег на дорожном ремонте.

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Об этом в колонке «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Украинский Кабмин передал 61,55 млн. грн, предусмотренных Минздраву по программе по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, Укравтодору – для улучшения состояния дорог общего значении во Львовской области. В этом году на Украине должна была пройти реконструкция лаборатории Национального института рака. Но «европейские» дороги важнее здоровья населения государства «Україна – це Європа». Зе-власть посчитала правильным оставить людей со страшным диагнозом без элементарной господдержки. С другой стороны, разве привыкать несчастным жителям Украины к плевку в лицо от наделенных властью коррупционеров?..

К примеру, коронавирусный фонд уже почти раздербанен укрочиновниками: из него потрачено более половины средств. Львиная доля денег ушла на строительство и ремонт дорог – 13,6 млрд. грн, а на сферу здравоохранения – только лишь 4,3 млрд. грн. Выходит, что в украинской колонии дороги стоят дороже человеческой жизни. Судя по антинародным действиям «незалежных» вассалов, украинский народ для них – соринка, которую с Зе-позволения Укравтодор закатает в асфальт.

Обескуражило украинцев заявление премьера Шмыгаля о том, что правительство «понимает, что заработные платы медикам, закупка медикаментов, средств защиты, обустройство больниц и т.д. – крайне важные вещи». Но еще важнее для власть имущих дармоедов – масштабное дорожное строительство – именно оно «обеспечивает большой мультипликатор по созданию рабочих мест и разогрев экономики». На счет разогрева экономики – «слуги» погорячились, а вот народную ненависть они накалили до предела.

В пресс-службе так называемого украинского правительства обнадежили, что проект, направленный на диагностику онкозаболеваний у населения Украины будет реализован в следующем году (но это не точно). А лакей Зеленского премьер-министр Шмыгаль не на шутку обозлился на людей, поднявших волну протестов против очередного обворовывания медицинской сферы. Он четко дал понять, что украинцам пора уменьшить свои «аппетиты», ведь в 2020 году правительством итак выделено «рекордное» количество средств на лечение онкобольных». И почему за такие «трудовые подвиги» Зеленский до сих пор не наградил Шмыгаля каким-нибудь орденом?.. Чувствуется президентская недоработка.

Без шуток можно сказать, что украинцам давно пора смириться с тем, что в стране, где правят дилетанты, государственной поддержки ждать не стоит. Складывается впечатление, что пан Зе проводит с украинским населением некий бартер: лишает онкологических больных права на бесплатную диагностику, забирая в «нужный фонд» отведенные для этих целей деньги, при этом подсовывает им «медицинский» каннабис «для уменьшения боли». Это очень подло.

Что касается «зеленого растения», то в команде у «зеленого» президента уже подготовили три проекта закона по легализации марихуаны. Не покладая рук, напрягая единственную извилину головного мозга, «слуги» спешат разработать самый выгодный для них законопроект. Ведь в ходе президентского опроса, проходившего параллельно с местными выборами, почти 65 процентов респондентов поддержали президентскую «инициативу» узаконить каннабис (если не брать во внимание, что на выборы пришли только 36,88% украинцев). Оперативно работают украинские депутаты. Жаль только, что их депутатский порыв просыпается только тогда, когда речь идет об уничтожении граждан страны.

В недалеком будущем численность населения украинской колонии может сократиться вдвое. Зато «выжившие», возможно, будут ездить по современным «европейским» дорогам. Но в этом вопросе Зеленский гарантий не дает. Или, быть может, пан Зе действительно готовится к бегству из «незалежной», пытаясь напоследок «понадкусывать» остатки многострадального бюджета?..

Разве могли представить жители Украины тридцать лет назад, когда им вешали на уши лапшу о «независимости» и «богатой жизни», что вместо молочных рек и кисельных берегов их лишат лучшей в мире медицины, а крепкую страну растащат по кирпичикам?

Разве сегодня хотят украинцы, чтобы их дети и внуки жили как рабы, в государстве, где нет уверенности в завтрашнем дне, но есть активная пропаганда наркотиков и отвратительных извращений под маркой «толерантности»?

Ответы на эти вопросы очевидны каждому. Только объединение с Россией и ее поддержка «незалежной», заблудившейся в «зеленых» дебрях евроинтеграции, способна вернуть Украине былую идеологию, где человек – это гордость государства, а не его проблема.