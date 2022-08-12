Достойное дело: пока в Донбассе рвутся снаряды, казаки оберегают купающихся ростовчан

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Казаки Ростовской области следят за соблюдением правил безопасности купающимися. Воины совместно с сотрудниками сектора по работе с казачьими обществами Красносулинского района проводят рейды и напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать осторожность, а также посещают запрещенные для купания места и проверяют, не пропали ли предупреждающие таблички.

Как сообщается, такая работа проводится на регулярной основе, чтобы предотвращать несчастные случаи. С людьми на пляжах проводят профилактические беседы, в том числе с родителями, напоминая о необходимости приглядывать за своими детьми.

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Правда, остается непонятным, зачем к подобным рейдам привлекать казаков. Вполне разумно возложить соответствующую задачу на социальные службы, поскольку вряд ли в этом деле пригодятся навыки рубки шашкой, которые бойцы непрестанно демонстрируют почти на каждом праздновании или фестивале.

Казаки же куда уместнее смотрелись бы сейчас на Украине, где, например, необходимо обеспечивать безопасность освобожденных районов и конвоировать колонны с военными и гуманитарными грузами в прифронтовых районах или сражаться с неонацистами.

Однако с началом спецоперации сословие, видимо, позабыло, что испокон веков являлось воинским. Вместо того, чтобы «конно, людно и оружно» отправиться на врага, казаки непрестанно проводят увеселительные или культурные мероприятия, направленные на прославление своей богатой истории.

Лишь малая их часть — около нескольких тысяч — участвует сейчас в спецоперации, остальные старательно имитируют бурную деятельность: собирают в России и отвозят гумпомощь в тыловые районы Донбасса, вырезают заросли конопли, проводят с молодежью работу, направленную на воспитание патриотизма.

Иными словами, делают все то, с чем прекрасно справились бы и гражданские организации, не умеющие ездить верхом, стрелять и использовать холодное оружие. А в это время союзные войска вынуждены оставлять часть своих подразделений в освобожденных городах и селах для защиты населения и имущества от рук украинских диверсантов.