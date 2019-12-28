Дроздов: Керченский мост навсегда оторвал Крым от Украины

28.12.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине тема Крыма нужна сейчас лишь для того, чтобы мотивировать продление антироссийских санкций.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крыму Россия официально открыла уже железнодорожное сообщение через Керченский мост. Это означает очень простое: Крым, гудбай, Крым, до свидания». Украина, дорогая моя, дорогие мои украинцы, забудьте вы об этом полуострове, – сказал вам Путин, – все. Железнодорожное сообщение Крыма с материковой Россией означает невозвращение Крыма в Украину никогда. В 20-й год я вхожу с очень четким меседжем: «Крым – гудбай».

Забыли о теме Крыма. Мы ее держим только как основание для санкций, для санкционных списков, мы ее держим только как момент давления на Россию как на агрессора. Мы ее держим как доказательную базу аннексии, но мы в уме для себя понимаем – Крым уплыл, до свидания… Для себя, я думаю, много украинских людей его уже списали после этого керченского моста. Потому что вернуть то, что имеет материковое сообщение с Россией, это абсолютно невозможно, это фактически вернуть себе Россию с правом завозить туда кого угодно, что угодно и когда угодно», – заявил Дроздов.