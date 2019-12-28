28.12.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Строительство, Украина
Просмотров:

Дроздов: Керченский мост навсегда оторвал Крым от Украины

Украине тема Крыма нужна сейчас лишь для того, чтобы мотивировать продление антироссийских санкций.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости


«В Крыму Россия официально открыла уже железнодорожное сообщение через Керченский мост. Это означает очень простое: Крым, гудбай, Крым, до свидания». Украина, дорогая моя, дорогие мои украинцы, забудьте вы об этом полуострове, – сказал вам Путин, – все. Железнодорожное сообщение Крыма с материковой Россией означает невозвращение Крыма в Украину никогда. В 20-й год я вхожу с очень четким меседжем: «Крым – гудбай».

Забыли о теме Крыма. Мы ее держим только как основание для санкций, для санкционных списков, мы ее держим только как момент давления на Россию как на агрессора. Мы ее держим как доказательную базу аннексии, но мы в уме для себя понимаем – Крым уплыл, до свидания… Для себя, я думаю, много украинских людей его уже списали после этого керченского моста. Потому что вернуть то, что имеет материковое сообщение с Россией, это абсолютно невозможно, это фактически вернуть себе Россию с правом завозить туда кого угодно, что угодно и когда угодно», – заявил Дроздов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть