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Казаки из нескольких регионов России устроили фестиваль «Славьтесь, славьтесь, казаки», «неофициальная часть» которого прошла в культурно-торговом центре «Бердский острог».

Известно, что власти Бердска Новосибирской области до сих пор не дали разрешение на открытие этого объекта, и 11 июня организованное здесь мероприятие «Зеленые святки» вылилось в скандал между его инициаторами и городской администрацией.

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Однако в этот раз местные казаки снова решили разместиться на территории комплекса, который, по мнению местного муниципалитета, все еще «не отвечает нормам безопасности для граждан». Казачество, естественно, не обращает внимания на разногласия вокруг столько подходящего для их праздников комплекса.

Фестиваль состоялся при поддержке Областного центра русского фольклора и этнографии, а также министерства культуры региона. На его открытие приехали казаки из многих городов, в том числе Самары, Волгограда, Воронежа, Павлодара, Томска, Барнаула и Новосибирска.

В ходе мероприятия были представлены предметы декоративно-прикладного творчества, проводились различные мастер-классы по пению, пляскам и воинскому мастерству, а сами казаки выступили перед присутствующими с песенными и танцевальными номерами. Позже в «Бердском остроге» состоялась дружеская вечерка в честь тридцатилетия ансамбля традиционной казачьей культуры «Майдан».

Удивительно то, что подавляющее большинство казаков до сих пор предпочитает принимать участие в фестивалях, прославляющих культуру, традиции и историю сословия, всячески избегая поездок на фронт в Донбассе.

При этом атаманы за восемь лет войны неоднократно выражали желание защищать русских на Украине и в народных республиках от неонацистов, но им это якобы не позволяли всевозможные препятствия, в том числе и политические.

Тем не менее с началом спецоперации ситуация изменилась совсем не так, как следовало — большинство казаков вместо массового вступления в ряды желающих отправиться в бой сосредоточилось на различных «шоу» или сборе гуманитарной помощи, что вполне могли бы делать гражданские организации.

Согласно некоторым сообщениям, сейчас несколько тысяч воинов сословия из России действительно стоят в рядах защитников Донбасса. Однако от общего числа боеготовых мужчин, соответствующих всем требованиям для призыва, это лишь капля в море. И если в давние времена казачество было одним из российских авангардов, то сейчас оно все больше превращается в хранителя древних ритуалов, а не реальную боевую силу.