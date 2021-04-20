Дугина лишили должности в МГУ – винит Суркова или украинских агентов

20.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Известного российского философа-евразийца Александра Дугина лишили должности в МГУ под влиянием украинских агентов или по просьбе бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

Об этом сам Дугин заявил в эфире телеканала «RT Россия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Философ рассказал, как он лишился должности завкафедрой социологии и международных отношений и покинул университет.

«Есть две версии этого… Я очень активно выступил за Крым, за Донбасс, за Новороссию. Мы приглашали Пушилина, Пургина к нам в МГУ. Меня за это должны были бы повысить, как кажется. Но украинские коллеги написали в этот момент на Change. org требование убрать меня за русский империализм. Тут подключились наши разные либеральные коллеги, и их сила, когда меня должны были в очередной раз утверждать на общеуниверситетском собрании – все были документы готовы, на завкафедрой.

Меня утвердили, я получил этот документа – обычная процедура, я даже не обращал на это внимание. Вдруг приходит информация, что пересмотрено решение – это впервые вообще в истории МГУ, что на самом деле мы не утверждаем вас. Без всякого обоснования. И это совпало как раз с украинской Change. org… Попытка моя выяснить как так бывает закончилась тем, что и декана же в тот момент сняли, который меня туда пригласил», – заявил Дугин.

На это телеведущий Антон Красовский поинтересовался, почему Дугин не обратился к своим влиятельным друзьям, например, бывшему в то время помощником президента РФ Владиславу Суркову.

«Он мне не друг. Я с ним сотрудничал, но не исключено, что это благодаря ему все и произошло. Не исключено, не знаю. Я достаточно критично пару раз о нем высказывался. Все утверждают, что он очень злопамятный человек, но я действительно не знаю. Когда я попытался спросить у своих друзей, в чем дело, мне говорят: «Непонятно. Просто непонятно. Должны были в этой ситуации за патриотизм, за «Крым – наш», за «Русскую весну» всю эту патриотическую поддержку наоборот поддержать и как-то даже расширить эту ситуацию»…

Пару раз говорил, не помню точно. Что он превращает в постмодернизм и в балаган высокие патриотические идеи, что он плодит бессмысленные молодежные движения вместо того, чтобы создавать действительно идеологический проект, политический. Вот он говорит про суверенную демократию – отличная идея. Потом я говорю: «Давайте развивать дальше. Суверенная демократия – хорошая идея, сочетание суверенитет и демократии, давайте содержательно вложим туда, сюда».

Он говорит: «Это как хит сезона – поговорили, щелкнули и к другому переходим», – добавил Дугин.

Философ также считает, что Сурков распылял усилия, а не доводил дела до конца.

«Он наплодил эти идиотские молодежные организации. Он их создал для борьбы с оранжевыми сетями, и в тот момент, когда началась Болотная площадь, там никого не оказалось, абсолютно никого. Как только деньги прекратили поступать. Это был симулякр. Потому что он постмодернист, потому что ему близок этот стиль.

…У меня сложилось впечатление, что ему поступают правильные какие-то указания от Путина, что давайте напишем, например, учебник по патриотизму, например. Я ему написал этот учебник, он каждую главу отзванивал, говорил: «Здесь надо поправить, здесь моему сыну скучновато про ваших эсеров читать, давайте повеселее что-то».

Но это все нормально, это рабочий процесс, но в результате все превращалось в ничто, в симулякр. Потому что давали еще паре либералов каких-то дописать пару глав. И в результате получалась чушь собачья. И точно так же с молодежным движением – все превращалось в некий микс…

Сочетать несочетаемое – это Суркову очень нравилось. Он говорит: «Вот, я заставил либерала Фридмана поднимать тост за великую Россию», а патриота, не будем называть, наоборот, говорить о свободе и правах граждан. Вот это удалось». То есть такое впечатление, что это идеи постмодернистского «черный снег», «белая тьма», – вот эти постмодернистский тарантиновские парадоксы, когда одно уничтожает другое, и создается психоделический эффект. Мне кажется, что у Владислава Суркова очень сильна эта симпатия к психоделике», – резюмировал Дугин.