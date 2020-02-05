Дума постановила ежегодно отмечать Минуту молчания

05.02.2020, Москва, Максим Карпенко

В День памяти и скорби, который в Российской Федерации отмечается 22 июня, на всей территории РФ пройдет общефедеральная Минута молчания.

Соответствующий законопроект сегодня в первом чтении приняли депутаты Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Норма устанавливает ежегодное проведение Минуты молчания в 12 часов 15 минут по московскому времени – в это время 22-го июня 1941-го года нарком иностранных дел Вячеслав Молотов выступил с обращением о речью о начале войны.

«Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне. Предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии, чудовищных по своей сути и последствиям в истории всего человечества.

Символ общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах фашизма, соединения поколений в неприятии агрессии и нацизма, защите общечеловеческих ценностей, воспитания настоящих и будущих поколений в традиции добра и справедливости, ценности мира и дружелюбия», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.