«Дурацкая передача!» – либертарианец Балашов утёр нос ведущему и скандалистке Ницой

24.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Истеричные украинские националистки, повёрнутые на «мове», неадекватно ведут себя во время эфиров, потому что ведущие выбирают провокационные темы своих передач.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» перед тем, как со скандалом покинуть студию, заявил киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тема программы звучала: «Переход сферы услуг на украинский язык».

«Вот, мы вместо того, чтобы в вашей передаче говорить про деньги, про то, как зарабатывать, вы нам устраиваете собачьи бои, чтобы разговаривать про язык. Я бы не хотел с госпожой Ницой обсуждать вообще язык. Она прекрасно меня понимает, я понимаю её.

Я бы лучше говорил о деньгах, о том, как зарабатывать в этой стране, как здесь торговать, как чтобы страна богатела, как отменять налоги, как становиться свободной либертарианской страной. Но вы все равно в ваших передачах втягиваете нас в эти собачьи бои», – возмущался Балашов, в то время как Ницой без перебоя говорила о нападках на украинский язык и о том, что по-русски не понимает.

«Вы меня обвиняете?» – удивился телеведущий Александр Васильев.

«Ну, конечно, потому что вы втягиваете в собачьи бои! Симпатичная женщина сидит, а вы её превращаете непонятно в кого», – пояснил миллионер

«Богатыми можно стать только тогда, когда поменяется мышление», – вклинилась в разговор писательница-националистка Лариса Ницой.

«Ставьте темы нормальные! Вы разжигаете, – продолжил сыпать обвинениями Балашов. – Вы каждую передачу меня приглашаете и разжигаете. Я могу не приходить, но я прихожу. Вы разжигаете постоянно. Вы ненависть разжигаете в этой стране. И, в конце концов, я пришел на эту передачу с одной мыслью сказать – вы разжигаете».

«Вы ссорите эту прекрасную женщину со мной просто так, походя. И такой умный сидите тут, разводите нас. Вы разводите народ, потому что вы воспринимаете второстепенные цели. Мы бы как-нибудь договорились . Но вы нас разжигаете. Что вы к ней неуважительно относитесь, и ко мне. И думаете, что вы самый умный», – истерил миллионер.

«Я с уважением отношусь к вам и к пани Ларисе. Но сейчас вы таким тоном, разговаривая со мной, показываете свое неуважение. Вы можете не принимать участие. Это ваше право», – разозлился ведущий.

«Дурацкая передача. Вы – разжигатель, самый натуральный, со всей своей Магнолией-ТВ!» – сказал Балашов, покидая студию.