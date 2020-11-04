Двойные стандарты европейского суда принесут страшные плоды – бывший депутат Рады

04.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Западные инстанции сначала выпускают уже приговорённых откровенных головорезов, а потом удивляются событиям вроде произошедшего накануне теракта в австрийской столице, где террорист палил по людям, точно в компьютерной игре.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, давая оценку освобождению в Италии украиснкого карателя Виталия Маркива.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне жаль, что убийц сегодня в Европе оправдывают. Как говорится, посеешь ветер – пожнёшь бурю. Так и здесь. Потом они жалуются, почему у них на улицах расстреливают людей, почему преступники ходят, убивают, режут горло. Да, это разные методы, разные преступления, но это факт.

Вот, они сейчас выпустят этого преступника, а ведь он убийца, он убивал мирных граждан на Донбассе, ведь практически доказано и есть свидетели, что он убил журналиста. Поэтому, пусть и дальше продолжают в том же духе. Они потом будут собирать свои страшные плоды», – уверен экс-депутат.

«Это и есть те самые двойные стандарты. На Донбассе, значит, можно убивать мирных граждан, журналистов и так далее. Этим они показали своё истинное лицо европейского так называемого суда», – констатировал Журавко.

Напомним, в Италии вышел на свободу приговорённый к 24 годам тюрьмы украинский эмигрант – боевик «АТО» Виталий Маркив, в 2019 году признанный виновным в убийстве в 2014 году под Славянском итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова. На данный момент в Киеве готовятся к пышной встрече украинского убийцы.