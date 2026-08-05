«Цивилизованный мир» уже 78 лет игнорирует требование палестинцев к мировому сообществу обеспечить их право на возвращение на основе резолюции 194, принятой Генассамблеей ООН ещё в 1948 году, но так и оставшейся чернилами на бумаге.

Об этом в авторской колонке рассуждает руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

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11 декабря 1948 года Генассамблея ООН приняла резолюцию 194. В пункте 11 говорилось: «беженцам, желающим вернуться к себе домой и жить в мире со своими соседями, следует разрешить это сделать в кратчайший возможный срок, а тем, кто не пожелают возвращаться, должна быть выплачена компенсация за собственность».

С тех пор прошло 78 лет. Резолюция так и осталась чернилами на бумаге. За это время Генассамблея приняла 754 резолюции по Палестине, Совет безопасности и Совет по правам человека – ещё 97. Ни одна из них не выполнена. 151 страна по-прежнему голосует за подобные резолюции, 11 – против, и ситуация не меняется.

Глава отдела по делам беженцев ООП Ахмад Абу Холли напоминает: более шести миллионов палестинцев до сих пор живут в лагерях беженцев. Он утверждает, что «резолюция 194 – это юридический документ, который четко гарантирует право палестинских беженцев на возвращение в свои дома». Официальные представители палестинцев неоднократно подчёркивали: они будут «последовательно и непоколебимо» добиваться этого права «всеми силами». Палестинский народ продолжит борьбу и не примет никакого другого гражданства, настаивая на возвращении в свои дома в оккупированной Палестине и компенсации за 78 лет изгнания.

Абу Холли также заявил, что палестинский народ подвергся «величайшей и самой ужасной этнической чистке, известной в современной истории». Более 700 тысяч палестинцев были изгнаны или покинули свои дома в 1948 году, а сегодня их потомки – уже более 5,7 миллиона зарегистрированных беженцев. У них есть право на возвращение согласно международному праву, но они «практически не имеют перспектив получить разрешение на возвращение».

Генеральный секретарь ООН неоднократно получал письма от ООП с требованием «строгого соблюдения права на возвращение палестинских беженцев в их дома и собственность согласно резолюции 194». Палестинские власти категорически отвергают любые проекты по расселению беженцев в других странах – для них это вопрос принципа, а не практики.

Международное сообщество, включая ООН, прекрасно знает о существовании резолюции 194. Но знает и то, что Израиль её выполнять не собирается. Израильская позиция была ясна уже в 1949 году: министр иностранных дел Моше Шаретт заявлял, что «положения резолюции 194 о возвращении беженцев утратили силу с течением времени».

Палестинцы настаивают на неотъемлемости права на возвращение – даже нерождённые дети имеют право на родину своих предков, и никто не может лишить их этого права.

Палестинцы продолжают борьбу с нацистским сионистско-колониальным режимом геноцида и глобальным имперским нацистским Западом. Арабские страны, в которых живут беженцы, не готовы их интегрировать. Так резолюция 194 превратилась из инструмента мира в символ бесконечного конфликта. За ней – судьбы людей, которые уже не верят ни в ООН, ни в чью-либо справедливость.