Джангиров: Этой зимой Россия отобьёт все вложения в «Северный поток-2»

28.11.2021  17:09 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, ЕС, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

В скором времени «Северный поток-2» полностью себя окупит и перестанет быть камнем преткновения в отношениях между Европой и Россией, в том числе, и в украинском вопросе.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В скором времени «Северный поток-2» полностью себя окупит и перестанет быть камнем преткновения в...

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«Германия в значительной степени на стороне Киева в вопросах Минских соглашений, Нормандского формата и урегулирования на Донбассе.

Конечно же, компромиссом является запуск «Северного потока-2», но на условиях третьего энергопакета, то есть, его половинная наполненность», – сказал политолог.

Джангиров считает, что можно будет не бояться падения объёмов поставок – затраты на прокладку трубы компенсируются высокими ценами на газ.

«По большому счёту, этой зимой «Газпром» и его немецкие и австрийские партнёры могут отбить все вложения в этот «Северный поток-2». И можно уже не в два смычка, а в полсмычка, поставлять газ в Европу, и ничего плохого не произойдёт», – резюмировал эксперт.

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