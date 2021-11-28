Джангиров: Этой зимой Россия отобьёт все вложения в «Северный поток-2»

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Новости Украины

В скором времени «Северный поток-2» полностью себя окупит и перестанет быть камнем преткновения в отношениях между Европой и Россией, в том числе, и в украинском вопросе.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия в значительной степени на стороне Киева в вопросах Минских соглашений, Нормандского формата и урегулирования на Донбассе. Конечно же, компромиссом является запуск «Северного потока-2», но на условиях третьего энергопакета, то есть, его половинная наполненность», – сказал политолог. Джангиров считает, что можно будет не бояться падения объёмов поставок – затраты на прокладку трубы компенсируются высокими ценами на газ. «По большому счёту, этой зимой «Газпром» и его немецкие и австрийские партнёры могут отбить все вложения в этот «Северный поток-2». И можно уже не в два смычка, а в полсмычка, поставлять газ в Европу, и ничего плохого не произойдёт», – резюмировал эксперт.