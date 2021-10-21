Джангиров нецензурно выругался, узнав, кого США прислали на Украину

21.10.2021 17:40 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина ведёт себя как страна третьего мира, потому к ней и относятся соответствующе другие страны, когда принимают внешнеполитические решения в адрес Киева.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«На Украину прислали специалиста, который 22 года внедрял конституционные и правовые реформы в Мьянме. 22, бл##ь, года в Мьянме. Ну, мы знаем, что там последний раз произошло с Конституцией, при этом, самое смешное, что военные и не нарушили, в общем-то, Конституцию, потому что есть этот совет, который отстранил от власти президента и премьера. Они ничего не нарушили. Может быть, пацанские договорённости с Дэвидом Уильямсом, но извините, он же не пацан, чтобы с ним какие-то пацанские договора», – отметил эксперт.

«Но дело в том, что сегодня две послихи – американская и британская, и представитель ЕС в Украине разместили большой призыв на «Укрправде» о необходимости реформ судопроизводства. Фактически это давление на президента с требованием реформировать судебную систему, ввести эти этические советы, где иностранцы будут иметь решающий голос, и блокировать назначение судей, которых не одобрят соросята – понятно, как это всё будет готовиться», – сказал Джаншгиров.

«Что дальше? Мы помним, что Freedom House, её руководитель Майкл Абрамович ещё накануне визита Зеленского к Байдену написал открытое письмо, в котором обращал внимание на незаконное закрытие трёх оппозиционных каналов, о которых уже и «Forbes» пишет. Но в новом отчете, который был где-то неделю назад, Украина названа как страна с частично свободным интернетом, по количеству баллов наряду, как Ангола и Эквадор», – резюмировал политолог.