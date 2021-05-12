Подпишись на рассылку
12.05.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, История, Политика, Украина
Просмотров:

Джангиров объяснил, почему украинский национальный миф трещит по швам

Новости УкраиныУкраинская пропаганда не способна выдать сколь-либо внятного «национального мифа», потому что для его построения...

Украинская пропаганда не способна выдать сколь-либо внятного «национального мифа», потому что для его построения необходима сакральная битва, которой в истории Украины никогда не было.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Проблема украинской националистической власти всегда была в сложности формирования национального мифа. Важнейшим элементом национального мифа является некая сакральная битва, после которой эта земля заслужила своё право на существование.

Причём эта битва может быть древней – венгры тысячу лет победу над славянами празднуют, шотландцы Роберта Брюса вспоминают. Интересно, что у России Куликовская битва является определяющей, но намного большее значение имело стояние на Угре. Но вошла Куликовская битва. Так же, как и Ледовое побоище на самом деле менее масштабное, чем Раковорская битва. То есть есть сакральные победы», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что даже дивизия СС «Галичина», которую так любит вспоминать украинская пропаганда, не отметилась ничем, кроме поражений и борьбы с партизанами.

«А у украинцев нет побед – вот это проблема. И можно сто раз говорить про СС «Галичина», но что они успели сделать? На дивизию СС «Галичина» немцы дали противотанкового вооружения как на полк. А победы какие? Почти три тысячи из тринадцати успело уйти из Бродов. Они участвовали в подавлении Словацкого восстания и воевали с югославскими партизанами», – резюмировал Джангиров.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть