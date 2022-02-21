Джангиров: Оторвав Украину от России, Запад сразу же забыл о евроинтеграции

Запад изначально планировал с помощью обещаний принять Украину в ЕС оторвать «незалежную» от России.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил киевский экономический и политический эксперт Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На конференции в Мюнхене Зеленский заявил: «С 2014 года Российская Федерация утверждает, что Украина выбрала ложный путь. В Европе, Украину никто не ждёт. Разве не Европа должна постоянно говорить и обосновывать действиями, что это неправда». Это трагедия значительной части украинского правящего класса и идеологической надстройки.

Два разных процесса – оторвать Украину от России и взять Украину в Европу. Украину обещали взять в Европу для того, чтобы оторвать от России. С того момента, когда вы надёжно и надолго оторваны от России, вам перестают обещать и даже называть сроки, когда вы станете частью Европы», – сказал эксперт.