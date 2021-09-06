Джангиров: США накормили Зеленского пустыми обещаниями

06.09.2021 13:20 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

США лишь на словах поддержали Украину во время недавнего визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского. До каких-либо конкретных результатов встреча украинского и американского лидеров не доведет.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, безрезультатным окажется разговор о встрече Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

«Благодаря всей этой ситуации у официального Киева несколько расширилось поле для интерпретаций. Официальный Киев объясняет, что на стороне Киева Вашингтон и поможет, и все такое. Ну и Вашингтон устраивает, чтобы были такие интерпретации. Но на самом деле это не больше, чем слова. На этом фоне начали опять поднимать вопрос в Киеве, и со стороны Москвы отвечают, вопрос о возможности встречи Зеленского с Путиным. При этом, видимо, внушили Зеленскому о том, что мы готовы, а у России какие-то отговорки. Я не удивлюсь, если сейчас «зелеботы» запустят тему: «Путин избегает встречи с Зеленским, потому что боится его простых и честных вопросов», – сказал эксперт.

«Дело в том, что Россия категорически отказывается обсуждать Крым. Тут логично – им-то чего обсуждать? Тем более, что у Зеленского есть целая «Крымская платформа» для обсуждения возврата Крыма. Ну, а чего после этого с Россией обсуждать? Вернется как-нибудь, само собой, вся «Крымская платформа» с нами», – иронизирует Джангиров.