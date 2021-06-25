Джангиров: У Меркель накопились большие претензии к Зеленскому

25.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит жесткий разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая пригласила его в Берлин. Она будет настойчиво подталкивать его к выполнению Минских соглашений.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил украинский политолог Дмитирий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с языковым бартером и тем, что Меркель не знает всех тонкостей русского языка, юмор Зеленского ей не заходит, поэтому встреча предстоит суровая. Канцлерин его не сильно любит. Честно говоря, тот случай, когда даже не знаешь, это смешно или как-то стыдно, когда наши взяли курс на поддержку «зеленых» в Германии. И объясняют, что придут «зеленые», они и санкции какие-то введут, и оружие дадут, и вообще наши друзья», – сказал Джангиров.

Сам он полагает, что шансы «зеленых» на победу на выборах не так уж велики, и новым канцлером ФРГ может стать однопартиец Меркель, который продолжит ее жесткую линию по отношению к Зеленскому.

«Он с ней публично полемизировал и продолжает объяснять, что Германия что-то делает неправильно. Американским СМИ он жаловался на всех, и на Байдена жаловался, и на Францию, и на Германию. Говорят, канцелярин умеет разговаривать жестко с молодыми перспективными политиками, и в этом случае она, это будет больше лекция, чем диалог. Да, возможно, Зеленский выступит со своими планами какого-то изменения Минских соглашений, но у них ассиметричная, к сожалению для нас, позиция. Зеленский должен слушать все, что ему скажет Меркель, и принимать во внимание. А Меркель может не все слушать, и даже просить его не совать эти бумажки», – сказал Джангиров.