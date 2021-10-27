Джангиров: Уголь Донбасса пойдет в Индию – подальше от замерзающей Украины

27.10.2021 09:38 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Донбасский коксующий уголь может «авторизироваться» как часть российских поставок в Индию.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Он обратил внимание на подписанные договорённости, что в следующем году Россия поставляет Индии 40 миллионов тонн коксующихся углей.

«Надо понимать, что Россия добывает 95 миллионов тонн. Да, есть потенциал увеличения, но надо понимать, что в этом году Россия 1,2 миллиона тонн поставила всего. А откуда можно самый большой прирост коксующихся углей сделать за раз? Есть такой регион. Он, конечно, не на территории России, но под руководством российского менеджера Юрченко. Понятно, что авторизуя донбасский уголь как российский, конечно, можно покрыть часть этого огромного объёма, который Индия готова закупать», – заявил Джангиров.

«Так и авторизовать ничего не надо, они по замещению могут потреблять коксующий уголь из ЛДНР у себя, а продавать в Индию российский», – отметил модератор канала.

«Можно и так. Но сам факт, что это расчёт на уголь ЛДНР. Понятно, в большей степени это будет с территории России, но в том числе расчёт и на уголь Донбасса», – согласился политолог.

Отметим, что сегодня Украине катастрофически не хватает энергетического угля, необходимого для прохождения отопительного сезона.